Tisknete si fotky, nebo je už necháváte jen v digitální podobě?

Ještě si plníte fotoalba vytištěnými snímky, případně děláte fotoknihy, nebo se už spoléháte jen na displeje? Tisknete přímo doma, případně chodíte či posíláte fotky do fotolabu? A pokud netisknete, máte elektronický fotorámeček, nebo si už fotky prohlížíte jen na mobilech, tabletech, počítačích či TV? Používáte nějaká sdílená online fotoalba?

Petr Urban

Netisknu vůbec

Říkám to často, ale mám malý byt a nevím, kde bych všechny ty obrázky skladoval. Má smysl si tisknout některé, pokud si je chcete vyloženě přilepit na zeď nebo je vložit do rámečků a umístit na poličku. Takovou potřebu jsem aspoň dosud neměl, takže netisknu vůbec. Mám rád digitální věci, dokážu si je zálohovat, třídit je a chránit je před slídily.

Lukáš Václavík

Tisknu velmi zřídka

Vážně je to maximálně jednou za rok, ale třeba loni jsem nedělal ani jednu fotku. Nepotrpím si na vystavování, takže jsem spíš tisknul pro rodiče nebo jiné lidi, u nichž vím, že na papír nedají dopustit. Obvykle klasický formát 10 × 15 cm. Dřív jsem tisknul doma, ale už mám jen černobílý laser, takže se obvykle obrátím na Cewe.

Já sám už jsem tak zvyklý na displeje a neomezené úložiště, že není cesty zpět. A naopak i všechny staré fotky z analogových dob jsem digitalizoval. Díky štítkům v tom mám lepší pořádek.

Marek Lutonský

Netisknu vůbec

V otázce je zvratné zájmeno „si“, takže ji vztahuji na sebe. Netisknu v podstatě vůbec nic. Ani fotky, ani běžné dokumenty. Papír jsem ze svého života odstranil už téměř před patnácti lety. Hranicí byl možná první iPad, který dovolil mít velký displej u sebe, a taky zvětšující se panely telefonů.

U fotografií jsem párkrát (a znovu velmi dávno) zkusil, jak bude vypadat tisk na větší formát kvůli zarámování. Výsledek byl pěkný, ale zůstalo u jednorázové akce. Nikdy jsem se nesnažil o fotorealistický tisk pomocí domácích tiskáren. Řekl bych, že se to už nikdy nezmění.

Fotky ale občas tisknu pro rodinu. V prosinci pravidelně trpím u aplikace CEWE, když v ní tvořím kalendáře pro babičky, občas nechám vytisknout dávku fotek pro část rodiny, která není online. Vždy ale využívám online fotolaby a výsledek často nechávám rovnou odeslat příjemcům.

Dělávám to takhle hlavně u příbuzných v cizině, kdy zadám objednávku nějaké domácí službě a za odeslání pak platím jen místní poplatky, ne mezinárodní zásilky z Česka. K tomu se hodí třeba právě CEWE, kdy kalendář napřed objednám domů z české aplikace a potom hotový soubor jen načtu do německé a odešlu za stejnou cenu do Bavorska.

Markéta Batulková Mikešová

Tisknu několikrát do roka

Zhruba dva roky zpátky jsem se přistihla, že mi tištěné fotky chybí. Nakonec jsem to vyřešila instantním fotoaparátem Fujifilm Instax Mini EVO, na kterém si malé fotky tisknu. Zbožňuji ho a hlavně si takhle fotím a tisknu momentky z různých výletů či akcí, na které chci vzpomínat.

Minulý měsíc jsem pak zkusila úplně novou věc. Vytáhla jsem ze šuplíku prastarou Prakticu (kdy byl zvědavý, tak Praktica BC1), kterou si táta kdysi dávno dovezl z NDR, koupila do ní film a teď testuji analogové focení. Není to vyloženě tisk fotek, ale vyvolané fotky se také počítají, ne?

Obojí souvisí s tím, že mi přehršel digitálních fotek trošku začal lézt na nervy. V galerii iPhonu mám aktuálně 6 200 fotek a vím, že to nikdy nebudu schopná promazat, natož si to nostalgicky procházet.

Martin Chroust

Netisknu vůbec

Za poslední roky roky mi narostla fotogalerie do takové míry, že prakticky mohu vyloučit jakýkoliv pokus o tisk. Zatím se spíše věnuji organizaci fotek, které postupně dostávám z různých flashek, karet a pamětí do centrálního úložiště. Snímky prohlížím výhradně na mobilu nebo počítači, tištěnu podobu fotek jsem naposledy realizoval formou fotokalendáře, a to před dvěma lety.

V minulosti mě lákaly i různé mobilní tiskárny, s ohledem na cenu tisku za jeden miniaturní "fotoapapírek" jsem se však rozhodl, že tento tisk není nic pro mě. Před několika lety jsem si také nechal dělat rodinné fotoalbum, a to s uploadem fotek online, jenže teď už si tisk fotek ani nedokážu představit. Doba je prostě digitální a tištěné fotky už jsou podle mě historie.

Karel Kilián

Netisknu vůbec

Fotím mobilem momentky, které následně synchronizuji s cloudem a poté zálohuji na domácí diskové pole. Aktuálně mám v úložišti více než sedmdesát tisíc fotek, na které jsem se prakticky nikdy nepodíval. Maximálně jsem občas využil vyhledávání ve Fotkách Google, když jsem potřeboval najít něco konkrétního.

Fotky si neprohlížím ani je s nikým nesdílím, čili mi absolutně nedává smysl je tisknout. Poslední vytištěné snímky jsou ze svatby z roku 2017, které máme v podobě fotoknihy. Kdo tipuje, že jsme jí otevřeli jednou - v okamžiku, kdy přišla - tipuje správně. Pak už nikdy.

Nejen proto je za mě tisk fotografií dávno překonaný, byť uznávám, že jsou asi situace, kdy posezení nad fotkami s rodinou či přáteli může být příjemným zpestřením.

Tomáš Holčík

Netisknu vůbec

Rodinné fotografie mám na Google Photos a rotují mi na chytrém fotorámečku Google Nest Hub. Digitálně pořízenou fotografii jsem dlouho (tak dávno, že si nepamatuji kdy) netiskl. Klasické fotoalbum se staršími fotkami pořízenými na kinofilm ale doma mám.

Filip Kůžel

Tisknu velmi zřídka

Tisknu pravidelně! Jednou do roka. Kalendář. Takový ten, co stojí v kuchyni, otáčí se každý týden, a co je v něm psáno, to je dáno. Vždycky po vánocích shromáždím protříděné fotky za celý rok a vybíráme 53 nejlepších. Občas tisknu něco do rámečků na zdi, babičce k narozeninám atd.

Nicméně někdejší archivace zážitků ve fotoalbech už neprobíhá. Fotky vystavuju na rodinném blogu a už pět let si slibuju, že z toho udělám knihu. Tak možná letos...

A co vy, tisknete si fotky, nebo je už necháváte jen v digitální podobě?