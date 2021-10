„Tiskneme peníze a jsme v pohodě.“ Další whistleblower popsal podivné dění uvnitř Facebooku

Facebook má opět o důvod víc změnit si jméno a odpoutat se od své značky, která je stále více problematická. Zatímco se vypořádává s obviněnými, která proti němu vznesla bývalá zaměstnankyně Frances Haugen – třeba že vybraným celebritám dovoluje dělat cokoliv – objevily se nové skutečnosti od dalšího whistleblowera. Ten popsal, jak Facebook mimo jiné záměrně ignoroval zjevné ruské dezinformace a nenávistné projevy na síti.

Whistleblower, který se rozhodl zůstat anonymní, dříve pracoval pro tým integrity Facebooku. Původně nechtěl mluvit veřejně, pouze podal stížnost americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC), která se stará o regulaci veřejně obchodovatelných společností, dokumentu si nicméně všimli novináři The Washingston Post a kontaktovali jej, načež potvrdili jeho identitu.

Obvinění totiž osoba vznesla skutečně mnoho. Ve stížnosti například uvádí, že manažeři Facebooku schválně odmítali zavádět větší počet bezpečnostních nástrojů na ochranu uživatelů proti nenávistným projevům, protože se báli, že by tím proti sobě ještě více poštvali bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, případně další vlivné republikány, či protože by to společnosti narušilo očekávaný růst.

Zároveň osoba uvádí, že Tucker Bounds, jeden z lidí, kteří ve Facebooku šéfují komunikaci, schválně odmítl řešit ruské vlivy během předchozích amerických prezidentských voleb. Doslova měl říct, že „některé politiky to nase*e, ale za pár týdnů se přesunou k něčemu jinému. Zatímco my tu tiskneme peníze a jsme v pohodě“.

Když Washington Post požádal Boundse o vyjádření, odvětil, že k anonymovi bez tváře se vyjadřovat nebude. I mluvčí Facebooku odmítl záležitost komentovat, jen na deník zaútočil, že se z něj stává neseriózní médium.

Není první a zřejmě ani poslední

Skutečnosti, které whistleblower popisuje, jsou téměř totožné s těmi, o kterých mluvila Haugen, bývalá produktová manažerka sítě. Svého někdejšího zaměstnavatele obvinila z upřednostňování zisků před ochranou lidí, nerovného přístupu k jednotlivým uživatelům, dokonce uvedla, že Facebook svým počínáním škodí demokracii. Haugen již vypovídala před americkým Kongresem a chystá se i do britského parlamentu.

Facebook zatím nijak zásadně nereagoval, jen neustále podává obecná prohlášení. Zřejmě i proto se stále více lidí odhodlává mluvit. Objevují se nicméně zprávy, že firma chce tento týden provést rebranding a změnit si své jméno, což může souviset se snahou odprostit se od minulosti plné skandálů.