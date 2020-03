Tisíce amerických letců dronů se bouří proti návrhu nových pravidel

Mnoho zemí po celém světě hodlá v dohledné době nastolit nová pravidla amatérského létání s drony včetně povinné registrace u strojů střední a vyšší třídy vybavené kamerou.

Jelikož s trhem s drony mají ještě stále nejvíce zkušeností v USA, za připomínku stojí aktuální smršť negativních komentářů především amatérských letců vůči návrhu nové regulace, pod kterou je podepsán jak federální úřad pro letectví FAA, tak tamní ministerstvo dopravy.

K tomuto dni svým komentářem k návrhu přispělo více než 34 tisíc letců. A co je tak rozezlilo? Navrhovaná pravidla jsou opravdu drakonická a tykají se všech letounů na dálkové ovládání s hmotností alespoň 0,55 liber (250 gramů).

Drony budou muset skrze internet hlásit polohu a registrační údaje

Pokud regulace vstoupí v platnost, drony samy o sobě budou muset rádiově do okolí vysílat veřejnou informaci o své poloze a identifikační údaje. S tím se výhledově počítá i v Evropě, nicméně dokument dále navrhuje, aby stejná data do ústředí skrze internet okamžitě zasílalo také samotné dálkové ovládání, které má v sobě zpravidla připojený váš mobil.

Tímto krokem by došlo v podstatě k plnému zapojení podobných letounů do systému řízení letové dopravy a bylo by možné v reálném čase sledovat případné hříšníky.

Podle kritiků se ale už jedná o bizarní zásah do moderní sportovní aktivity. Zejména s ohledem na hmotnostní limit 250 gramů – vždyť většina dronů z Aliexpressu, pomineme-li ty nejmenší, mají často vyšší hmotnost, a přitom se stále jedná o hračky s rádiovým dosahem v řádu desítek metrů, které nemohou ublížit naprosto nikomu a ničemu.

Nejdále 122 metrů od pilota

Kritici nakonec poukazují i na požadavek, aby se nové drony držely ve vzdálenosti nejvýše do 400 stop od pilota (120 metrů). I když má tento limit své opodstatnění v obydlené oblasti a v podstatě odpovídá i českým předpisům, které vyžadují dodržení očního kontaktu s letounem, kdesi uprostřed neobydleného Utahu by podobný požadavek byl jen zbytečným úředním omezením. Vždyť současné drony střední a vyšší třídy s GPS, počítačovým viděním a prvky autopilota zvládnou bez rizika mnohem více.

Úřady by si měly uvědomit, že bič bez cukru se jim může vymstít

Suma sumárum, blížící se úprava regulace amatérského létání (i v Česku), má hromadu odpůrců i pochybovačů a úřady by měly konečně vedle biče nabídnout i nějaký ten cukr. V opačném případě se totiž může velmi snadno stát, že budou mnozí povinnou registraci jednoduše ignorovat.

Přece jen, maličká kvadrokoptéra není automobil prohánějící se po D1, takže případná snaha o odhalování nezaregistrovaných hříšníků – pokud tedy nebudou létat okolo letišť či zjevně obtěžovat ostatní, je zcela nerealistická.

Autor článku je amatérský pilot dronů DJI