Tipy pro největší internetový bazar Facebook Marketplace. Jak to vyfotit, jak to popsat, jak se nenechat obrat

Jak napsat popisek

Popis samotného produktu se může zdát být triviální záležitostí, ale po střetu s realitou musím říct, že to tak jednoduché není. Základem je napsat přesný název toho, co prodáváte, s čímž pomůže krabice, účtenka nebo Google. Napište, co všechno je součástí prodeje, nebo co naopak chybí. Popište nedostatky jako odřeniny, škrábance atd. Pokud po přečtení textu nevyvstávají žádné doplňující otázky, je to ideální stav. Hlavně se nesnažte nic zatajit.