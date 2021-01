Tipy, jak pracovat s počítačem jednou rukou. Po úrazu mi nejvíc pomohlo diktování místo psaní

Přišel jsem o jednu ruku. Naštěstí jen dočasně, ale ještě několik týdnů zůstane pevně ukotvená v šátku a všechno za ni bude muset zvládnout druhá končetina. Takže i práci, což v mém případě znamená celý den u počítače.

Začal jsem proto hledat, jakým způsobem si činnosti před monitorem co nejvíc usnadnit – jak se s jednou rukou co nejvíc přiblížit běžné rychlosti a efektivitě. Tady jsou mé zkušenosti a řada tipů, kdyby vás to taky potkalo.

V článku, který byl celý připravený bez jedné ruky, mimo jiné najdete:

Jak se mi vyplatilo nastavit klávesnici a myš

Jaké teď používám klávesové zkratky, jak jsem je změnil

Jestli se dá použít funkce pro psaní jedním prstem ve Windows 10

Jak efektivně kombinovat diktování textu s psaním

Jaký diktovací doplněk do prohlížeče se mi nejvíc osvědčil

S pravou rukou je to u počítače lepší

Zbyla mi pravá ruka, což je v mém případě lepší varianta. S levou bych to ale asi také zvládl. Psaní rukou neprovozuji už několik desítek let, a to je asi jediná motorická aktivita, kde bych si při kancelářské práci jen s levačkou nevystačil. U počítače je to jedno.

Pravá je ale i tak lepší. Moje myš je vytvarovaná pro položení pravé dlaně a palec v ní má k dispozici další ovládací prvky, na které bych s levou nedosáhl. Pravá ruka taky běžně pracuje uprostřed klávesnice, kde je většina důležitých funkčních kláves, a na obě strany má potom stejně daleko.



Na levé části mé myši je několik prvků, které se ovládají palcem pravé ruky

Klávesnici jsem si jen na stole posunul doprava a dal ji trochu našikmo (levou část blíž hraně stolu). S pravou rukou na opěrce židle teď všude pohodlně dosáhnu.