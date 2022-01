Tip: WSA PacMan nainstaluje aplikace pro Android na Windows 11, jako by to byly běžné programy EXE

Hračičkové s testovacími verzemi Windows 11 a fanoušci Androidu mohou už nějaký měsíc experimentovat s vrstvou WSA (Windows Subsystem for Android), která doplňuje WSL (Windows Subsystem for Linux) a jak už její název napovídá, umožňuje instalovat a spouštět aplikace pro Android přímo na ploše Jedenáctek.

Ve výchozím stavu to nicméně není žádná hitparáda, oficiálním zdrojem aplikací je totiž Amazon AppStore, ve kterém není zdaleka vše a zároveň není k dispozici pro český trh. WSA nicméně podporuje sideloading – ruční instalaci balíčků APK – a v mezidobí se na internetu vyrojila hromada komunitních nástrojů, které takovou instalaci ještě více usnadňují.



WSA PacMan pro správu aplikací v Androidu na Windows 11

Jedním z nich je správce balíčků WSA PacMan z GitHubu, jehož největší předností je to, že zaregistruje přípony *.APK pro přímou instalaci. Když pak tedy stáhnete APK balíček aplikace pro Android z některého z neoficiálních zdrojů – třeba z APKMirroru –, stačí na něj poklepat a program se nainstaluje bezešvým způsobem, jako by to byl třeba instalační formát MSI pro Windows. Nabídne také vytvoření zástupce na ploše a ikona se samozřejmě objeví i v nabídce Start.



Stáhl jsem APK balíček s Mapy Google z APKMirroru



Přípona je díky WSA PacManu zaregistrovaná, a tak stačí na APK poklepat



A je hotovo, Mapy Google jsou v nabídce Start



Mapy Google jako Android aplikace spuštěná ve Windows 11



Google Earth na Windows 11



Ovládání spotřebičů od Xiaomi v aplikaci Mi Home

Jak nainstalovat Andorid na Windows 11

Windows Subsystem for Android zatím není oficiálně k dispozici pro uživatele mimo USA, a tak jej nelze stáhnout přímo z Microsoft Storu.

Neoficiální cesta na vlastní riziko je naštěstí velmi prostá. Stačí mít aktuální testovací verzi Windows 11 a aktivní Platformu pro virtuální počítače (Ovládací panely – Programy – Zapnout nebo vypnout funkce). Pokud už máte na počítači Windows Subsystem for Linux, tento krok se vás netýká, virtualizační vrstva je totiž už samozřejmě dávno povolená.



Nejprve musíme povolit virtualizační platformu

V neoficiálním generátoru odkazů pro Microsoft Store pak stačí vyhledat URL produktu: https://www.microsoft.com/store/productId/9P3395VX91NR a v rozbalovacím menu zvolit testovací verzi Slow.



Vygenerování balíčku s WSA pro Microsoft Store

Po potvrzení generátor zobrazí seznam odkazů s balíčky ke stažení, přičemž nás bude zajímat ten ve znění:

MicrosoftCorporationII.WindowsSubsystem

ForAndroid_1.8.32828.0_neutral_~

_8wekyb3d8bbwe.msixbundle



V seznamu adres ke stažení by měl na konci figurovat balíček, který nás zajímá

Číslo verze se může samozřejmě lišit a připravte se, že instalační balíček zabere přes 1 GB dat!

Po stažení jej nainstalujete v PowerShellu spuštěném s právy administrátora příkazem:

Add-AppxPackage -Path cesta-ke-staženému-balíčku



Instalace WSA ze staženého balíčku v příkazové řádce

Poté proběhne samotná instalace a v nabídce Start konečně objevíte aplikaci pro konfiguraci Androidu pro Windows 11 a Amazon Appstore, který je však ve výchozím stavu na českých počítačích nefunkční.



Konfigurátor Androidu a (v Česku nefunkční) Amazon AppStore

Bez dalšího hackingu a povolení jeho běhu se o instalaci libovolných APK postará právě WSA PacMan a zmíněný a ve své podstatě pirátský katalog APKMirror s balíčky aplikací pro Android.