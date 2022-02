Tip: Víte, že webové prohlížeče mají režim klávesnice? Někteří o něm neví a plní internet stížnostmi

Je to sice banalita, ale dodnes plní fóra podpory. Víte k čemu ve webových prohlížečích slouží klávesa F7? Přepne procházení stránky do režimu klávesnice. To znamená, že pak můžete s obsahem pracovat podobným způsobem, jako by se jednalo o dokument v textovém procesoru otevřený výhradně pro čtení.



Po klepnutí na F7 se zobrazí potvrzovací dialog

Šipkami na klávesnici společně se stisknutým Shiftem snadno označíte libovolnou část textu a zkopírujete ji do systémové schránky. Bez stisknutého Shiftu pak šipky slouží k posouvání stránky, nicméně po jednotlivých řádcích opět jako třeba ve Wordu, LibreOffice aj.



Pokud vás mate blikající kurzor, když klepnete do textu na webové stránce, máte v prohlížeči aktivní režim klávesnice (F7)

Nedílnou součástí tohoto režimu je blikající kurzor, který se zobrazí pokaždé, pokud textová část získá fokus – třeba když na ni klepnete myší. A právě kvůli tomuto blikajícímu kurzoru plní mnozí uživatelé internet dotazy, jak se jej zbavit. Často totiž režim aktivují omylem.

Pokud vás kurzor také trápí, procházení stránky klávesnicí deaktivujete opětovným stisknutím F7. Samotný režim i klávesovou zkratku pak podporují jak prohlížeče založené na Chromiu (Chrome, Edge apod.), tak samozřejmě i Firefox.