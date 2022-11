Tip: Přes den světlý motiv, přes noc tmavý. Jak na automatické přepínání vzhledu Windows 11?

Tmavý režim zobrazení doplňuje ten světlý ve Windows teprve posledních pár let. Jedenáctky nasadily nový a líbivý design, kde i tmavý motiv vypadá skvěle. Nebo přinejmenším lépe než ten ve Windows 10.

Microsoft ale zapomněl na důležitý aspekt, kterým je automatické přepínání vzhledu, což by vás možná spíš motivovalo k používání obou variant.

Bylo by logické, kdyby se Windows večer zahalily do tmavých odstínů a po rozednění zase prostředí zesvětlily. Jenže momentálně buď stav změníte ručně, nebo se obrátíte na nástroj třetí strany. Nejen automatické přepínání světlého a tmavého zobrazení zajišťuje Auto Dark Mode.

Program je do češtiny přeložený jen z části, tak si raději projděme základní parametry:

Disabled . Automatický mechanismus je vypnutý. Jde o běžný stav ve Windows 10 a 11. Jaký režim si manuálně nastavíte, takový máte.

. Automatický mechanismus je vypnutý. Jde o běžný stav ve Windows 10 a 11. Jaký režim si manuálně nastavíte, takový máte. Nastavit vlastní časy . Manuálně určíte, v kolik hodin má dojít k přepnutí režimů.

. Manuálně určíte, v kolik hodin má dojít k přepnutí režimů. Od východu do západu slunce . Přes den bude nastavený světlý režim, přes noc tmavý a k přepnutí dojde v momentě, kdy u vás vychází nebo zapadá slunce. Program si dále vše zajistí sám na základě vaší polohy.

. Přes den bude nastavený světlý režim, přes noc tmavý a k přepnutí dojde v momentě, kdy u vás vychází nebo zapadá slunce. Program si dále vše zajistí sám na základě vaší polohy. From sunset to sunrise (geographic coordinates) . Program přepnutí zajistí podle zadané polohy. Musíte mu sdělit zeměpisnou šířku a délku.

. Program přepnutí zajistí podle zadané polohy. Musíte mu sdělit zeměpisnou šířku a délku. Follow Windows night light. Přepínání režimů (motivů, chcete-li) řídí nastavení tzv. nočního osvětlení ve Windows. Jde o režim, který obraz v pozdních hodinách zahalí žlutými až červenými odstíny, což má ulevit očím.

Nejjednodušší bude, pokud bude Auto Dark Mode světlý a tmavý režim střídat podle denní doby, což je tedy konfigurace odvíjející se od vaší polohy. Jde o bezobslužný způsob fungování. Případně programu natvrdo určete, od kdy má být nastavený světlý režim a od kdy tmavý režim zobrazení.

Kdyby vám v prvním případě nastavení nevyhovovalo, můžete si čas mírně posunout dopředu nebo dozadu v podsekci Časový posun. Na můj vkus program relativně banální úkol činí zbytečně komplexní záležitostí a zaplavuje nás příliš mnoha možnostmi. Budete-li se držet základních funkcí, chybu neuděláte.

Kdybyste potřebovali přepnutí motivu mimořádně pozdržet, otevřete hlavní okno programu a najděte podsekci Postpone Control. Když ponecháte předvolbu Skip auto switch once, program přepnutí jedenkrát vynechá. Případně v nabídce vyberte časový interval pro odložení. Svou volbu vždycky potvrďte klepnutím na Delay.

Ďábel tkví v detailu

V několika scénářích se chování programu může lišit, je ale jen na vás, jestli program k takovému chování donutíte (Switch modes | Conditions). K přepnutí režimů zobrazení nemusí dojít, když zrovna hrajete videohry. Je také možné, aby se režimy přepnuly vždy až ve chvíli, kdy s počítačem nepracujete. Nebo vás program na změnu může upozornit, abyste mu to nejdříve schválili.

Ovládání si můžete usnadnit klávesovými zkratkami, které si ale musíte sami vymyslet. To se hodí pro ty, kteří režimy přepínají často.

Kdybyste chtěli, aby se do světlé nebo tmavé neoblékal celý systém i s programy, ale jen jedna část, i to zařídíte. Otevřete Auto Dark Mode a jděte do sekce Aplikace, kde buď aplikacím, nebo systému přiřaďte světlý či tmavý režim. Ovládat dokonce můžete některé verze Microsoft Office.

Změna tapety s režimem zobrazení

S režimem zobrazení se může měnit tapeta, takže si i v tomto ohledu můžete ušetřit práci a oči, když tmavý motiv spárujete s tmavou tapetou a obráceně. Jděte do sekce Personalization a aktivujte předvolbu Enable wallpaper switch. V nabídce Mode pak vyberte režim (Light je světlý motiv, Dark zase tmavý), v nabídce Type ponechte Picture, případně Picture (multiple monitors).

Případně ještě v nabídce Monitor zvolte obrazovku, na které se bude tapeta blýskat. Teď to nejdůležitější – v podsekci Wallpaper klepněte na Vybrat soubor a zvolte vhodnou tapetu pro daný režim. Případně postup opakujte se druhým režimem zobrazení.

Zajímat by vás mohla ještě jedna funkce. Jeden ze dvou motivů místo světlého či tmavého moderního záhlaví ve Windows 11 může používat barevné záhlaví oken. Nevztahuje se to na všechny programy, novější aplikace pro Jedenáctky už většinou používají materiál Mica a záhlaví integrují se zbytkem prostředí.

Pokud ale chcete, označte předvolbu Accent color for title bars and Windows borders v sekci Aplikace. Podotýkám, že v čerstvých Windows 11 22H2 mně tahle možnost nefungovala. Ve starších verzích systému snad budete mít větší štěstí.