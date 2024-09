Tip: Posílejte soubory z Windows do Androidu. Umí to aplikace Propojení s telefonem

Microsoft na podzim 2018 uvedl první verzi Propojení s telefonem (tehdy pod názvem Váš telefon). Díky němu rovnou z počítače čteme a píšeme SMS, voláme, případně si prohlédneme fotografie uložené v telefonu. Teď obrázky a jiné soubory přenesete naopak z počítače do smartphonu.

Posílání souborů skrze aplikaci Propojení s telefonem podporují Windows 11 skrze dialog Sdílet. Tuto funkci řízeně zavádí srpnová volitelná aktualizace KB5041587, přičemž na všechny počítače by měla propracovat s povinnou zářijovou servisní aktualizací Jedenáctek.

Sdílení souborů podporují také Windows 10. Postup je v obou operačních systémech stejný, jen prostředí vypadá trochu jinak. Ujistěte se, že na počítači máte nainstalované Propojení s telefonem 1.24032.156.0 a na Androidu zase Link to Windows 1.24032.518.0 nebo novější. Podporován je Android od deváté verze.

Pokud jste ještě mobil s Windows nepropojili, učiňte tak, stačí postupovat podle pokynů v aplikaci Propojení s telefonem. Pojďme rovnou k samotnému sdílení. Začněte tím, že v kontextové nabídce souboru vyberete povel Sdílet.



Vyberte sdílení

Otevře se dialog pro sdílení, v něm klepnete na Propojení s telefonem.



Vlevo je dialog pro sdílení z Windows 10, vpravo z Windows 11

Soubor se hned začne odesílat, přičemž průběh uvidíte v oznámení. Další oznámení vám potvrdí, že přenos skončil úspěšně. Potvrdí vám to také aplikace v mobilu. To je vše, tak jednoduché to celé je.



Posílat můžete libovolné soubory

Dle našich zkušeností funkce pokryje přinejmenším většinu běžných scénářů. Propojení s telefonem odešle archivy, textové soubory, obrázky nebo dokonce spustitelné soubory. Nevadí mu ani velké soubory, třeba 700MB video. Za pár okamžiků ho najdete v telefonu.

Sdílení funguje také obráceně, soubory tedy můžete takto jednoduše posílat z mobilu na počítač skrze systémový dialog pro sdílení. Celé řešení připomíná AirDrop v prostředí Applu, který ovšem funguje od roku 2011.

Mimochodem, Microsoft chystá nejmocnější řešení pro přístup k souborům v telefonu z počítače. Pokud obě zařízení propojíte, soubory uvidíte v Průzkumníku. Tento typ propojení nicméně redmondští teprve testují v programu Windows Insider.

Sdílení souborů z OneDrivu Pozor, soubory uložené na OneDrivu se prostřednictvím aplikace Propojení s telefonem sdílet nedají. Windows vám v tom případě nabídnou vytvoření odkazu, tj. sdílení přes cloud. Pokud chcete soubor přenést pomocí aplikace, zkopírujte jej do jiné složky, která není na OneDrivu. Třeba na plochu.

