Tip: Nastavte si Disk Google pro Windows pro pohodlnější práci a vyhoďte ho z Rychlého přístupu

Google nezapře, že vyrostl na webu. Jeho cloudové úložiště na to doplácí, protože firma mění klienty a její aktuální klient, který je oficiálně ten nejnovější a doporučený, nefunguje zdaleka tak hladce a bez výrazných omezení, jako to známe u konkurence.

V počítači se Google Drive ukáže jako virtuální jednotka a někoho v reklamním gigantu napadlo, že by bylo skvělé, kdyby se sama automaticky připínala k Rychlému přístupu, seznamu vybraných složek v postranním panelu v Průzkumníku. A úplně nejlepší by bylo, kdyby tomu nešlo zabránit.

Tohle ještě donedávna platilo! Nejde přitom jen o vtíravé chování, práce se soubory na virtuální jednotce byla jednak pomalá, jednak někdy nemožná. Tohle úložiště je totiž naformátované na obstarožní souborový systém FAT32. Kvůli tomu vám přímo nemusí jít otevřít některé typy souborů, např. projekty z Audacity.

Měníme nastavení Disku Google

Dnes už klient nabízí alternativu – místo virtuální jednotky soubory ukazuje ve složce podobně jako Dropbox, OneDrive a další. I tak je práce se soubory ve složce znatelně pomalejší než v jakékoli klasické složce Windows. Google Drive navíc odmítá aspoň ukázat obsah na povrchu, pokud není zapnutý a nejste připojeni k internetu.

Je to ale pořád lepší varianta než virtuální jednotka. (Tedy, pokud vám virtuální jednotka vyhovuje, je to také v pořádku.) Navíc už dnes můžete aplikaci nařídit, aby složku v Průzkumníku nepřipínala do Rychlého přístupu. Jak tyhle nedávné změny převést do praxe?

Spusťte Google Drive a klepněte na ikonu v oznamovací oblasti. Dále klepněte na symbol ozubeného kola a na Předvolby.

Jste sice v předvolbách, přesto musíte v okně Předvolby Disku Google ještě jednou klepnout na ozubené kolo a přejít tak do vnořeného nastavení v nastavení. Zde už uvidíte předvolbu Umístění cíle pro streamování z Disku Google. Pokud stojíte raději o synchronizaci do složky, označte pole Složka. Klepnutím na Změnit ji případně přesuňte tam, kde ji chcete mít.

Důležitá je ještě předvolba Zobrazit Disk Google v Rychlém přístupu v Průzkumníku souborů. Když zrušíte její označení, nebude se vám ukazovat v Rychlém přístupu ani se tam vracet poté, co ji v prostředí Průzkumníka odepnete. Dokud klient Google Drive tyhle předvolby nenabízel, dala se situace řešit skrytím jednotky s daným písmenem. Google naštěstí k rozumu přišel.