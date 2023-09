Tip na aplikaci, se kterou vypnete, restartujete či hibernujete počítače přesně podle plánu. Je jednoduchá a účinná

Prostá aplikace s minimalistickým designem umí snadno naplánovat vypnutí počítače, případně jeho restart nebo hibernaci. Pokud ale chcete vypnutí odložit jednorázově, postačí jednoduchý příkaz.

Situací, kdy by se hodilo plánované vypnutí počítače, je víc – typicky je to noční stahování her ve Steamu nebo aktualizování pracovních programů. Jde o jednu z funkcí, která by měla být součástí systému: jen si představte, že klepnete pravým tlačítkem na možnost Vypnout počítač a namísto okamžitého vypnutí se objeví políčko pro zadání minut do vypnutí. Třeba se někdy dočkáme tohoto integrovaného řešení, zatím si budeme muset vystačit s aplikací třetí strany, nebo realizací téhož přes příkazovou řádku.

Klasická aplikace

Kdyby se vám plánované vypínání počítače s Windows hodilo pravidelně, bude nejpohodlnější cestou pořízení aplikace, která to zvládne na několik klepnutí. Jednou z nejpovedenějších je Shutdown Timer Classic, kterou stáhnete přímo z Windows Store. Jde o miniaturní utilitu, která zabírá pár megabajtů, nenajdete v ní žádnou otravnou reklamu a obsahuje jen potřebné nastavení. Po instalaci a prvním otevření se zobrazí všeříkající uživatelské rozhraní, kterému porozumíte i bez znalosti angličtiny.