Tip: Které soubory a složky ve Windows zabírají nejvíce místa?

Krátí se vám volné místo na SSD a výkon jde strmě dolů? Windows sice obsahují jednoduchý nástroj pro mazání nepotřebných souborů, ale už vám neřeknou, co je nežravější z těch potřebných. Odpověď vám místo toho poskytne třeba aplikace WizTree. Pro nekomerční využití je zdarma, stáhnout si můžete instalátor i rovnou spustitelnou přenosnou verzi.

Hned při prvním spuštění WizTree oskenuje systémový disk a využití disku vizualizuje ve třech důležitých blocích. Vlevo nahoře je vidět stromová struktura s adresáři a soubory seřazenými podle velikosti. V grafu je také vidět, kolik procent nadřazené složky zabírají.

Vpravo nahoře jsou seřazeny typy souborů, opět podle velikosti. Máte-li disk plný fotek, na prvním místě asi budou obrazové formáty. Nahoře se jistě budou držet systémové knihovny .dll a soubory.sys, které si systém vyhradil pro swapování a hibernaci.

A nakonec ve spodní části uvidíte největší soubory zobrazené graficky pomocí barevných obdélníků. Co útvar, to soubor. Co barva, to typ souboru. V našem modelovém příkladu se to hemží zejména oranžovými obdélníky symbolizujícími obrazy počítačů z VirtualBoxu.

Barvy si v nastavení můžete změnit. Upravit můžete i používané jednotky od bajtů po terabajty, standardně se používají dynamické jednotky. A pokud byste chtěli se zjištěnými informacemi dále pracovat, můžete si vygenerovat výpis ve formátu CSV. WizTree si rozumí se souborovými systémy NTFS, exFAT, FAT16, FAT32 i sítovými disky.

