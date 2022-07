Tip: Jako ve Windows 10. Vraťte agendu z kalendáře do oznamovací oblasti ve Windows 11

Jakkoli je běžné, že funkce ze softwaru mizí, ve Windows 11 se Microsoft pustil do čistky nikoli malých a bezvýznamných funkcí, které se schovávaly v koutě. Přišli jsme o přetahování položek na hlavní panel, to je notoricky známé. Kalendář v oznamovací oblasti nezobrazuje nejbližší události.

Zatímco odebrání aktivních dlaždic jako prvku z jiné éry se pochopit dá, okleštění kalendáře vedle hodin už méně. Abyste zjistili, co vás dnes čeká, musíte otevřít Kalendář, případně jinou aplikaci, kterou používáte. (Použít můžete i widget schovaný ve vlastní nabídce. Omezuje se však na online služby od Microsoftu a nezobrazí jiný než hlavní kalendář.)

Kdyby vám kalendář s událostmi z Windows 10 chyběl, můžete ho do Windows 11 vrátit ve formě malého nástroje. Michał Łeptuch vyrobil na pohled povedenou imitaci – z vizuálního hlediska odpovídá nabídce od Microsoftu, kterou v Jedenáctkách najdeme. Jen se pod kalendářem nachází agenda pro vybraný den a také pole pro rychlé přidání události.

Polovičaté řešení za pár korun

Tedy to, na co jsme si zvykli ve Windows 10. Právě takhle mohl Microsoft funkci převést do Jedenáctek. Jako obvykle ovšem platí, že řešení od třetí strany trpí určitými neduhy. Aplikace s názvem Calendar Flyout, kterou najdete ve Storu, stojí 43 korun. Můžete si ji nejdříve bezplatně vyzkoušet.

Měli byste tak učinit, protože omezení nejsou bezvýznamná. Aplikace do oznamovací oblasti přidá vlastní ikonu, takže nenahradí integrovanou nabídku s kalendářem. (Microsoft nad ním ještě nechává prostor notifikacím.) Vedle hodin tak budete mít ikonu navíc, přitom vznikne schizofrenní situace, protože budete mít po ruce dva stejně vypadající měsíční kalendáře.

Ve Windows 11 verze 22H2 pod kalendářem najdete ovládací prvky pro režim soustředění, kvůli kterým možná budete nuceni původní kalendář používat i nadále. Počítejte také s tím, že Calendar Flyout podporuje jen účty ve službě Outlook.com. Nenačte tedy události z Kalendáře Google aj. Někoho možná zmatou anglické názvy dní a měsíců.

