Tip: Jak vytvořit vlastní vyhledávač a rychlé zkratky v prohlížečích Chrome a Firefox

Každý webový prohlížeč dnes umí z adresního řádku vyhledávat na Googlu, Seznamu a dalších specializovaných službách, často se ale zapomíná na vyhledávače přímo na mnoha webových stránkách.

Současné prohlížeče některým z nich rozumějí už od výroby, no a ty další umějí detekovat pomocí speciálního kódu ve zdrojovém kódu webu, anebo to zvládnou úplně samy. Třetí možností je ruční registrace vyhledávače v konfiguraci webového prohlížeče.

Tyto vyhledávače pak používáme z adresního řádku zápisem:

Klíčové slovo + TAB/mezerník + hledaný výraz + ENTER



Napsal jsem mapy, klepnul na TAB a mohu rovnou vyhledat brno

Vyrobíme si rychlý vyhledávač pro Živě.cz

Klíčovým slovem může být doména webu, anebo klidně i nějaká stručnější zkratka. Pojďme si to vyzkoušet přímo u nás na Živě.cz v Chromu. Podobně to funguje i v mnoha dalších prohlížečích postavených nad Chromiem.

Dejme tomu, že bychom chtěli prohlížeči sdělit, ať po zadání klíčového slova zz vyhledá výraz na našem redakčním vyhledávači, který je dostupný na URL:

https://www.zive.cz/vysledky-vyhledavani/sc-236/default.aspx?sort=1&q=výraz

V nastavení Chromu přejdeme do sekce vyhledávačů, která je dostupná na interní adrese chrome://settings/searchEngines. Najdeme zde přehled těch výchozích a ostatních z webových stránek a ručně vytvořených.



Správa vyhledávačů v prohlížeči Chrome

Klepneme na tlačítko Přidat a v jednoduchém formuláři si náš nový vyhledávač libovolně pojmenujeme a zvolíme klíčové slovo zz.



Formulář pro vytvoření nového vyhledávače

Do posledního řádku vyplníme vyhledávací adresu, přičemž políčko pro samotný výraz nahradíme zástupnou zkratkou %s.



Svůj nový vyhledávač najdete po uložení v seznamu a můžete jej dodatečně upravit

Když napíšu zz, hledám na Živě.cz

Když později napíšeme do adresního řádku Chromu zz, našeptávač napoví, že můžeme hledat u nás na Živě.cz. Pro pokračování stačí klepnout na mezerník, nebo na klávesu TAB a rovnou začít psát hledaný výraz.



Klíčové slovo zz najde náš vyhledávač

Pro vyhledání všech chronologicky seřazených článků od nejmladšího, které obsahují slovo Kozojedy, proto stačí zadat tuto sekvenci na klávesnici:

CTRL+L (fokus do adresního řádku) + zz + TAB/mezerník + Kozojedy + ENTER



Po klepnutí na TAB můžeme psát hledanou frázi



Po klepnutí na ENTER se zobrazí výsledky u nás na Živě.cz

Když napíšu korona, dostanu se na web MZČR

Tento elegantní systém lze ale vedle vyhledávačů použít i jako zkratky na konkrétní weby. Dejme tomu, že si chceme udělat rychlý odkaz na dlouhou adresu:

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Jistě, stačila by prachsprostá záložka, ale třeba prohlížeč používáte primárně na klávesnici a chcete co nejrychlejší klávesovou zkratku. Opět zaregistrujete nový vyhledávač, tentokrát ale s klíčovým slovem korona, která povede na odkaz výše.



Vlastní vyhledávač může fungovat i jako odkaz na libovolnou URL

Když pak do adresního řádku napíšete korona a rovnou klepnete na ENTER (bez klávesy TAB/mezerníku pro zadání hledaného výrazu), Chrome vás rovnou přesměruje na cílový web.



Napíšu korona, klepnu na ENTER a dostanu se na we se statistikami MZČR

A jak na to ve Firefoxu?

Popsali jsme si situaci v Chromu, Firefox na to jde ale jinak. Ve výchozím stavu nelze takto snadno a ručně vytvářet vyhledávače – je potřeba speciální doplněk, ale jde to obejít přes běžné záložky.

Stačí přidat stránku našeho vyhledávače včetně zástupného makra %s na konci pro hledanou frázi mezi oblíbené adresy a odkaz později upravit v pokročilém nastavení záložek.



Vytvoření oblíbené stránky se zkratkou a %s

V konfiguraci totiž pro každou ze záložek můžete nastavit zkratku. V našem případě to bude opět zz, no a když pak budeme chtít vyvolat náš vyhledávač, do adresního řádku napíšeme jen:

zz + mezerník + Kozojedy

A stisknutím ENTER se opět přesuneme na náš web. Firefox nahradí %s za Kozojedy a voilà, zobraz se nám to samé co v Chromu.



Napíšu do adresního řádku Firefoxu „zz Kozojedy“ a klepnu na ENTER



Firefox doplní do URL oblíbené stránky Kozojedy a zobrazí výsledky