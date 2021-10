Tip: Jak ve Firefoxu vypnout reklamu v našeptávači vyhledávání?

V úterý 5. října vyšla nová verze webového prohlížeče Firefox s číslem 93. Jednou z novinek je funkce Návrhy od Firefoxu (Firefox Suggest), jež má poskytovat „rychlejší způsob navigace na webu“. V podstatě jde o našeptávač v adresním řádku, který nabízí webové stránky, odpovídající dosud zadaným znakům. Některým uživatelům se však v této části začaly zobrazovat reklamy.

Na stránkách podpory v anglickém jazyce Mozilla oficiálně deklaruje: „Pokud jsou povoleny kontextové návrhy, Firefox Suggest používá údaje o poloze na úrovni města a klíčová slova zadaná v rámci vyhledávání k vytváření kontextových návrhů od Firefoxu a našich partnerů, přičemž dbá na vaše soukromí.“

Reklama v našeptávači

„Relevantní návrhy“ od „důvěryhodných partnerů“ se zobrazují na konci seznamu návrhů, kde následují po nabídce čerpající ze záložek, historie prohlížeče a otevřených karet. Jedná se o relativně nevtíravou verzi reklamy v rámci vyhledávání, technicky však stále jde o reklamu.

Reklama v našeptávači

Podle podpory nevyžaduje funkce Firefox Suggest „shromažďování, ukládání nebo sdílení nových údajů pro vytváření těchto doporučení“. Mozilla spolupracuje pouze s partnery, kteří splňují její standardy ochrany osobních údajů. Funkce se objevuje přinejmenším od předchozí verze 92.0, nicméně poprvé je zmíněna až v seznamu provedených změn verze 93.0.

Po aktualizaci prohlížeče na nejnovější verzi se může zobrazit vyskakovací okno s dotazem, zda chcete povolit „kontextové návrhy“ nebo upravit nastavení. Pokud jste některou z funkcí Firefox Suggest omylem povolili, aniž byste si toho byli vědomi, můžete ji kdykoli zakázat.

Vyskakovací okno s dotazem

Jak vypnout reklamy?

Klikněte na tlačítko se třemi čárkami v pravém horním rohu a jděte do Nastavení. V postranním panelu klikněte na Vyhledávání a přejděte na položku Našeptávání dotazů pro vyhledávač. Zrušením zaškrtnutí políčka pro kontextové návrhy funkci vypněte. Zrušte zaškrtnutí políčka pro občasné sponzorované návrhy.

Vypnutí reklam v našeptávači

Zde musíme podotknout, že na notebooku s Firefoxem 93.0 v češtině se nám sponzorované návrhy v našeptávači nezobrazovaly. Stejně tak v nastavení chyběly položky pro vypnutí kontextových návrhů, včetně těch sponzorovaných. Je tedy možné, že Mozilla funkci aktivuje na straně serveru jen části uživatelů.

Firefox je oblíbenou alternativou k prohlížečům, jako je Google Chrome, protože je přísnější na soukromí uživatelů a obecně méně náročný. Pokud Mozille důvěřujete a chcete ji podporovat, nemusí vám funkce Firefox Suggest příliš vadit. Není to ale poprvé, co se v prohlížeči objevují reklamy – v roce 2018 Mozilla začlenila do nových karet placené odkazy inzerentů a návrhy na čtení článků v aplikaci Pocket.