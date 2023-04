TIP: Jak v prohlížeči zkopírovat text z odkazu, aniž byste jej otevřeli nebo přetahovali po ploše?

Určitě se to stalo i vám. Zaujme vás něco ve výsledcích Googlu nebo v titulku nějakého článku na webu. Chtěli byste zkopírovat část textu někde uprostřed, ale prohlížeč vás nenechá. Buď omylem kliknete a odkaz se otevře, nebo budete celý odkaz přetahovat po ploše.

Existuje na to trik, stačí jen podržet klávesu Alt a pak myší onu část označit, jako by to byl normální text. V kontextové nabídce po kliknutí pravým tlačítkem pak zřejmě nebudete mít položku Kopírovat, ale zkratka Ctrl+C (Cmd+C na Macu) už zabere.

Trik s Altem funguje snad ve všech prohlížečích ve Windows. Pokud používáte Mac, tam máte smůlu v Safari, kde neexistuje ani žádná alternativní zkratka. Alt (Option) ale běží v Chromu, Edgi, Firefoxu atd. Na Linuxu bude záležet na konkrétním softwaru a desktopovém prostředí. Podle různých vláken na Redditu někdy stačí Alt, někdy funguje Ctrl+Alt, někdy Win+Alt, budete muset experimentovat. V Ubuntu 22.04 s Firefoxu to jde klasicky jen s Altem.