Tip: Jak sledovat streamované video z webového prohlížeče v plovoucím okně

Chcete sledovat streamované video, ale potřebujete při tom dělat ještě něco jiného? Ideálním řešením je další monitor, ale i když takový nemáte, je tu video v plovoucím okně.

Video můžete umístit kamkoliv na obrazovku, zatímco webový prohlížeč lze minimalizovat (nikoli zavřít). Okno s videem se tedy může krčit v koutku, zatímco na zbytku displeje budete dělat cokoli dalšího.

Přehrávání videa v plovoucím okně

Pěkně má video v plovoucím okně řešené prohlížeč Chrome. Stačí přejít na kartu, na které přehráváte video, a v panelu nástrojů klepnout na tlačítko Ovládejte hudbu, videa a další obsah. Zde pak použijte možnost Spustit režim obrazu v obraze.



Tlačítko Ovládejte hudbu, videa a další obsah a použijte Spustit režim obrazu v obraze

Video se otevře v samostatném okně, jehož pozici a velikost můžete libovolně měnit. K dispozici je tlačítko Zpět na kartu, kterým vrátíte přehrávání do původního okna prohlížeče. Křížkem v pravém horním rohu lze video ukončit.



Ovládací prvky videa v plovoucím okně

V prohlížeči Edge to funguje trochu jinak a ne všude. V případě YouTube se po klepnutí pravým tlačítkem myši zobrazí nabídka, která přehrávání v plovoucím okně neumožňuje. Vtip spočívá v tom, že musíte kurzor myši maličko posunout a klepnout pravým tlačítkem ještě jednou. Objeví se jiná nabídka s možností Obraz v obraze.



Edge - nabídka s možností Obraz v obraze

Jinak na to jde Mozilla Firefox. Zde by se vám tlačítko Sledovat jako obraz v obraze mělo ukázat přímo v přehrávaném videu, pokud nad ním zastavíte kurzorem myši. Jestliže se vám tato možnost nenabízí, můžete ji zapnout v Nastavení-Prohlížení-Zobrazovat přepínač do režimu obrazu v obraze.



Firefox - tlačítko Sledovat jako obraz v obraze

Opera: zde se do režimu přehrávání v plovoucím okně dostanete klepnutím na tlačítko, jež se zobrazí při zastavení kurzoru myši nad videem. Pokud jej nevidíte, jděte do rozšířeného nastavení, hledejte položku Povolit automaticky otevírané okno videa.



Opera - tlačítko pro otevření v plovoucím okně