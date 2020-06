Tip: Jak přesunout synchronizované složky na OneDrivu nebo Dropboxu

Složky cloudových úložišť mohou zabírat významnou část lokálního disku – zvlášť když mohou mít velikost několika terabajtů. Jedním z řešení je přesunutí synchronizované složky na druhý disk.

Dropbox, OneDrive a další služby pro on-line synchronizování souborů jsou skvělými službami pro zálohování, přenášení souborů a jejich zpřístupňování na více počítačích. S rostoucími kapacitami těchto služeb ale mohou jejich kompletní složky zbytečně ukrajovat místo ze systémového SSD, kam jsou ve výchozím stavu umisťovány.

Pokud přímo při instalaci složku nezměníte, instaluje se právě do stejného diskového oddílu jako operační systém. Máte-li však v počítači i druhý disk připravený právě pro data, není velkým problémem složku těchto služeb přesunout. Zapomeňte ale na pouhé Ctrl+X a Ctrl+V přímo v systému – synchronizace by stále probíhala na stejné místo a data z cloudu by byla duplikována.