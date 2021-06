Tip: Jak odkázat na konkrétní úryvek textu na webu

Google před rokem vydal rozšíření pro Chrome. Jmenuje se Link to Text Fragment a umožňuje snadné vytváření odkazů na konkrétní část textu na webové stránce. Google hashuje „identifikátory textového fragmentu“ do URL adresy stránky.

Funkce byla na začátku dostupná v prohlížečích postavených na jádru Chromium 80 a novějších, tedy kromě Chrome například Edge či Opera. Čekalo se, zda technologii adoptují také konkurenční Firefox, Safari a další. Ani po roce se tak (alespoň u dvou jmenovaných) nestalo.

Jak na věc

Po instalaci doplňku Link to Text Fragment je postup jednoduchý. Na webu označíte požadovaný text, pak do něk klepnete pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolíte možnost Copy Link to Selected Text.

Tím se do schránky zkopíruje odkaz, se kterým můžete nakládat, jak jste zvyklí – posílat, vytvářet hypertextové odkazy v jiných textech atd. Když se takto upravený odkaz otevírá v podporovaném prohlížeči, na obrazovce se rovnou ukáže zvýrazněný text. Nepodporované prohlížeče prostě zobrazí začátek článku, doplněk v URL ignorují.

Test

Zda váš prohlížeč umí pracovat s textovými fragmenty, zjistíte snadno – stačí klepnout na tento odkaz. Pokud prohlížeč přeskočí na pasáž „stále existuje mnoho nezodpovězených otázek“ a zvýrazní ji, pak to znamená, že tuto funkci podporuje.