Tip: Jak odebrat Clipchamp z kontextové nabídky Windows 11

Kontextové nabídky Microsoft ve Windows 11 výrazně proměnil, byť tedy jen některé. Mají méně příkazů a lákají líbivým designovým stylem. Programy se s nimi postupně integrují, až po počáteční kritice, kdy příkazy absentovaly, může zavládnout povědomý pocit, že se kontextové nabídky opět příliš plní balastem.

Své položky do kontextových nabídek přidávají také některé nástroje přímo od Microsoftu, aniž by nabídly možnost volby. Jde také o Clipchamp, schopný editor videa pro běžného člověka. Řešení může spočívat v odinstalaci programu. (Pokud si to rozmyslíte, najdete ho ve Storu.) Pokud ho nepoužíváte, je to logický krok. Od verze 22H2 se Clipchamp totiž stal jednou z předinstalovaných programů ve Windows 11.

Pokud v něm nicméně aspoň občas hodláte něco střihnout, jen vám vadí jeho přímost v kontextové nabídce videosouborů, pak je řešením zásah do registru. Postupujte následovně, ale až poté, co si zazálohuje svá data, protože nikdy nevíte:

Spusťte Editor registru (např. zmáčkněte Win+R, zadejte regedit a potvrďte).

a potvrďte). Najděte klíč Počítač\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions .

. Najděte podklíč Blocked. Pokud neexistuje, vytvořte ho.

V tomto klíči vytvořte novou řetězcovou hodnotu a pojmenujte ji jako {8AB635F8-9A67-4698-AB99-784AD929F3B4}.

Změna by se měla projevit hned. Kdyby ne, zrestartujte počítač.

V minulosti jsme poskytli návody na pročištění kontextových nabídek starého typu a na vrácení původních kontextových nabídek do Windows 11.

via gHacks Tech News