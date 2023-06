Tip do zavazadla na dovolenou: cestovní adaptér Fixed Voyager 65W vyřeší zásuvky i USB nabíjení

Pokud jste někdy navštívili Spojené království, USA nebo zamířili dál do Asie, určitě doma máte v šuplíku i zásuvkové redukce. Protože ale zabírají místo a nepoužíváte je tak často, nejspíš jste je i někdy před cestou zapomněli z toho šuplíku vyndat.

Zaujala mne proto novinka od Fixed - Voyager 65W kombinující nejen tuto zásuvkovou redukci, ale překvapivě v kompaktním těle i 65W USB-C adaptér s dalšími USB porty.

Fixed Voyager 65W EU/UK/US/AUS průchozí redukce ● 65W adaptér ● 3× USB-C, 2× USB-A ● 5 × 7,2 × 5,3 cm (š × v × h) ● hmotnost 180 g

V batohu tak nemusím nosit normální 65W USB-C adaptér pro notebook a případně volit, zda přihodit i redukci. Stačí mi jedna krabička velikosti toho původního 65W napájecího adaptéru. Navíc stojí podobně jako případný další napájecí adaptér pro USB-C.



Rozměrově to připomíná běžné univerzální cestovní adaptéry

Na krabičce jsou kromě do boku vyvedeného 65W portu USB-C další čtyři USB konektory. Dva klasické USB-A a dva menší USB-C. Znamená to tedy, že večer na hotelu stačí do zásuvky zasunout jedinou krabičku a notebook, mobil, hodinky a třeba powerbanku nabijete přes noc z jediného adaptéru.

​

Nějak se dovnitř ale vešel i 65W adaptér a pár USB konektorů

Do univerzální světové průchozí zásuvky na čelní straně pak můžete připojit další zařízení, kterému nestačí USB napájení. Průchozí zásuvka nemá zemnící kolík a troufne si na 2500 W odběru. Líbí se mi, že v souladu s anglickou normou zásuvek nejenže nechybí pojistka, ale vešel se sem i šuplík pro další náhradní pojistku.

Požadovanou redukci zvolíte stisknutím a posunutím odpovídajícího šoupátka. Kvůli větším rozměrům adaptéru nejspíš omezíte u amerických a evropských dvojzásuvek sousedící zásuvky, ale zásadní problém to nepředstavuje.



Kromě pojistky je v dalším šuplíku i další náhradní. Větší rozměry znamenají, že u dvojzásuvek to docela omezí další připojování, ale vždy můžete využít tu na krabičce

65 W na USB-C dostanete jen při připojení jen na jeden USB-C konektor. Při více připojených zařízeních se už ale 65W začne dělit. Na výkonném USB-C se to omezí na 45 W, na slabších USB-C zůstane 27 W a na normálním USB na 12 W. Celkový odběr pro připojená zařízení přitom nikdy nepřesáhne 65 W.

Jediný využitý konektor USB-C1: 5V/3A 15W; 9V/3A 27W; 12V/3A 36W; 15V/3A 45W; 20V/3.25A 65W

USB-C2/C3: 5V/3A 15W

USB-A1/A2: 5V/2.4A 12W Více využitých konektorů USB-C1: 5V/3A 15W; 9V/3A 27W; 12V/3A 36W; 15V/3A 45W; 20V/2.25A 45W

USB-C2/C3: 5V/3A 15W

USB-A1/A2: 5V/2.4A 12W Celkový výstup: 65 W

Přes den tedy můžete dobíjet rychle a přes noc, kdy krabičku ověsíte dalšími zařízeními, se to bude vše prostě dobíjet trochu pomaleji.

Adaptéru bych vytkl jen to, že nedostanete v balení žádný USB-C kabel pro výkonnější napájení. Pokud tedy chcete nahradit USB-C adaptér notebooku a ten váš má pevný USB-C kabel, musíte si dokoupit i kabely. Vzhledem k tomu, že Fixed má v nabídce několik USB-C kabelů, dá se pochopit, že vám je raději prodá samostatně. Paradoxně v bílé barvě adaptéru ale nabízí jen USB-C kabely pro 60 W, lepší černé umí až 100 W.



V ruce to pocitově připomíná víc lehkou redukci na zásuvky než USB-C adaptér

Zdráhám se tento krátký text označit za recenzi, protože tu upřímně zas tolik toho k testování není. Prostě to funguje, zabírá to v batohu místo jako běžná univerzální cestovní redukce, ale navíc se nějak dovnitř vešel i 65W napájecí adaptér se slušnou porcí USB konektorů. A byla by tak škoda, abyste o této možnosti úspory místa a hmotnosti v cestovním batohu nevěděli.