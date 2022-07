Tip: Aktivujte ve Windows 11 Insider Preview experimentální funkce hlavního panelu

Momentálně v programu Insider v kanále Beta najdete hned dvě různá sestavení Windows 11. Jedno by mělo mít oproti druhému zapnuté nové funkce, jenže ani tohle Microsoftu nestačí. Můžete si tak všimnout, že vám oznámená novinka stejně chybí, i když máte sestavení 22622.

Naposledy Microsoft do testovacího ringu vypustil nabídku s ikonami, které se už nevejdou hlavní panel. Řeší tím nepřehledné přetečení panelu z první verze Windows 11. Pokud ale nabídku nevidíte, nejste sami. Aktivujete ji ovšem docela snadno pomocí nástroje ViveTool , na který jsme už upozorňovali.

Aktivace nabídky při přetečení hlavního panelu

Pokud přistoupíte k aktivaci nějaké skryté funkce ve Windows, přebíráte na sebe plnou zodpovědnost za případné potíže, které mohou nastat. Pokud si nejste čímkoli jistí, raději dále nepostupujte.

Ve Windows 11 build 22622.436 nabídku s ikonami při přetečení hlavního panelu aktivujete následovně:

Stáhněte si ViveTool z oficiální stránky a rozbalte ho do nějaké složky. Spusťte Příkazový řádek se správcovským oprávněním. Navigujte se do složky, kde se nachází ViVeTool.exe. (Příkaz cd.. vás přesune o úroveň výš, cd <názevsložky> pak do požadované složky.) Zadejte a potvrďte příkaz: vivetool /enable /id:35620393 Zadejte a potvrďte příkaz: vivetool /enable /id:35620394 Restartujte počítač.

Protože by sestavení 22622 a 22621 měla být technicky stejná, rovněž by aktivace nabídky měla fungovat také v buildu 22621. Ověřit to nemohu.

Rušíme akci K původní podobě hlavního panelu se vrátíte vždy stejným příkazem, jen výraz enable nahraďte výrazem disable .

Aktivace vyhledávacího pole

Ve Windows 11 v kanále Dev si pro změnu můžete osahat vyhledávací pole na hlavním panelu. Představeno bylo v sestavení 25158. Jak jsem tehdy psal, Microsoft testuje více variant. Dnes to vypadá, že jsou čtyři, proto můžete ViveTool použít vícekrát.

Postupujte stejně jako v případě návodu výše, jen až se dostanete k zadání příkazu, napište:

vivetool /enable /id:39072097 /variant:x

Místo písmena X na konci zadejte číslo od jedné do pěti. Jednička a dvojka aktivují pohled s nápisem Hledat, trojka na hlavní panel dosadí tlačítko s lupou. Čtyřka vám nabídne také tlačítko, jen s trochu jiným symbolem. Pětka aktivuje vyhledávací pole s nápisem Hledat na webu, viz galerie.

V případě, že budete chtít aktivovat první popsané vyhledávací pole, tak do Příkazového řádku zadejte vivetool /enable /id:39072097 /variant:1 . Pro aplikaci změny stačí restartovat Průzkumník, respektive proces explorer.exe. Můžete se také odhlásit a přihlásit, je-li to pro vás jednodušší.

Je libo panely? ViveTool dokáže aktivovat spoustu skrytých funkcí, které jsou často skryté pouze z důvodu, že nejsou zcela dodělané. Řada jich je funkčních, Microsoft jen s odhalením čeká na vhodný okamžik. Můžete tak aktivovat Průzkumník s panely nebo přepracovaný dialog Otevřít v programu. Pokud jsou ovšem funkce ve vašem sestavení dostupné.

Zdroje: PhantomOcean3 / Reddit | Winaero