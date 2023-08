Tímhle trikem nainstalujete Windows 11 bez bloatwaru. Microsoft to ale nejspíš zarazí

Prostupování Windows reklamami a bloatwarem je dlouholetý trend a pravidelně ho kritizujeme. Současně poukazujeme na to, že finanční důvody dávají za pravdu Microsoftu. Za licence operačního systému pořád platíme, byť upgradujeme bezplatně, a objem reklamy v nabídce Start nám radost nedělá. Jenže bloatware se instalovat nemusí, jak zjistil Mayank Parmar

Když nainstalujete Windows 11, nabídka Start běžně překypuje reklamními aplikacemi. Někdy jsou předinstalované, většinou se instalace zahájí, až když klepnete na zástupce. Mezi aplikacemi třetích stran jsou typicky sociální sítě jako Instagram, videoslužby jako Netflix nebo Disney+ a hry jako Candy Crush.

Samozřejmě je můžete ručně odinstalovat. Vlastně to doporučujeme. Parmar ovšem objevil způsob, jak se těmto reklamním aplikacím úplně vyhnout, takže si ušetříte práci. Souvisí to s regionálním nastavením. Na samotném začátku instalačního procesu v nabídce Formát času a měny zvolte Angličtina (Evropa), případně Angličtina (svět).



Vyberte v nabídce evropskou angličtinu

Tyhle dvě předvolby totiž průvodce prvotním nastavením neumí zpracovat. Jazyky jsou interně běžně zkracovány na dvoupísmenné identifikátory. Odvozují se od plného názvu jazyku. Pro angličtinu je to en, pro češtinu zase cs. Jenže světová angličtina je označena jako en-001, zatímco evropskou angličtinu reprezentuje kód en-150.



V průvodci prvotním nastavení vyskočí chyba, klepněte na Přeskočit

Windows si s těmito identifikátory neporadí, a tak o chvíli později průvodce pro prvotní nastavení systému vykáže chybu. Něco se nepovedlo, můžete to zkusit znovu nebo prozatím přeskočit. Pod tímto oznámením se ukazuje červeně napsaný kód ooberegion. Trápit se tím nemusíte, klepnete na tlačítko Přeskočit a dál pokračujete v průvodci dle instrukcí.



Dál pokračujte v průvodci a dokončete ho

Až se konečně poprvé přihlásíte k uživatelskému účtu, čeká vás skoro prázdná nabídka Start, jak jsme si ověřili. Samozřejmě se nevyhnete předinstalovaným aplikacím od samotného Microsoftu, těch v systému pořád pár najdete a určité ruční čistce se tak stejně nevyhnete. Firma předinstalovává Fotky, Teams, To Do, Zprávy, Office aj.



Nabídka Start je skoro prázdná. V galerii

nabízíme srovnání se standardní instalací Windows 11

Co se regionálního nastavení týče, to se nám samo nastavilo správně, tedy na Česko. I kdyby k tomu nedošlo, následná změna po instalaci by zabrala pár klepnutí, nešlo by tedy o nepřekonatelný problém. Konfiguraci zkontrolujte v Nastavení | Čas a jazyk.



Kdyby bylo potřeba, regionální nastavení vraťte na správné hodnoty

Momentálně se zdá, že výběr evropské či světové angličtiny v instalačním programu Windows 11 přináší pouze výhody, pokud tedy neinstalaci reklamních aplikací třetích stran považujete za výhodu. Microsoft pro Windows Latest potvrdil, že o situaci ví a prověřuje ji. Vyložit si to můžeme mnoha způsoby, ale je pravděpodobné, že popsaný trik nebude fungovat věčně.



Předinstalovaných aplikací do Microsoftu se stejně nevyhnete

Zdroje: Windows Latest