Tímhle chce letos AMD zválcovat Intel a Nvidii. Odhaluje také procesory Zen 5 a grafiky RDNA 4 pro rok 2024

Společnost AMD nedávno představila chystané novinky z oblasti procesorů pro tento rok, které už budou mít novou architekturu Zen 4 (Ryzen 7000) a také novou platformu s novým socketem AM5 a podporou moderních technologií jako DDR5 a PCI Express 5.0.

Co ale bude dále? To AMD prozradila v rámci Financial Analyst Day, kde se v prezentaci objevila velká spousta detailů, které dosud nebyly zveřejněné.

Zen 4 dorazí ještě v roce 2022

Na podzim se začnou prodávat nové desktopové procesory řady Ryzen 7000, které budou vyráběné 5nm technologií u TSMC. AMD upřesnilo, že v rámci této architektury bude vyrábět tři odlišné verze Zen 4, Zen 4 s V-Cache a Zen 4c, což budou speciální serverové procesory s menšími jádry, kterých ale bude moci být na jednom čipu více – až 128.

Pokud jde o samotné zvýšení výkonu čistě jen z optimalizace architektury, Zen 4 přinese zlepšení IPC o 8 až 10 % oproti Zen 3. To je pochopitelně pouze jedna část mince zvýšeného výkonu, protože o druhou se postarají vyšší frekvence (AMD ukazovalo až 5,5 GHz) a také věci jako rychlejší operační paměti DDR5. Ve výsledku by měl výkon na jedno jádro mezigeneračně stoupnout o přibližně 15 %. Procesory s Zen 4 také přinesou podporu pro rozšíření AVX-512 a také akcelerátory pro umělou inteligenci a strojové učení.

I když AMD dříve ukazovalo, že chystané Ryzeny 7000 s Zen 4 budou vyráběné 5nm technologií, v prezentaci se objevilo, že některé procesory budou vyráběné i pokročilejší 4nm technologií. Zatím není jasné, jaké to budou, ale lze předpokládat, že si to AMD nechá pro speciální modely v pozdější fázi vývoje.

Díky přechodu na pokročilejší výrobu se ale významně posune efektivita čipu z pohledu výkonu a spotřeby. AMD uvádí, že oproti Zen 3 jsou čipy Zen 4 o 25 % efektivnější.

V další kapitole se dozvíte detaily o procesorové architektuře Zen 5…