Tile hunting: Vybarvujte Česko i svět na kole nebo pěšky. Je to ale návykové, varovali jsme vás

Pravidla jsou jednoduchá: Celý svět je rozdělený mřížkou na malé čtverce. Každý z nich má délku strany přibližně 1,5 km*. Když do čtverce vejdete, vjedete, vplavete, doveslujete… zkrátka dostanete se do něj vlastními silami, je váš. Návštěvou ho vybarvíte a rozšíříte své virtuální území.

Čtverci se někdy říká dlaždice, anglicky tile a celá aktivita se podle toho nazývá tile hunting. I když na webu najdete různé žebříčky, ve kterých mohou lidé soutěžit, v tile huntingu většinou překonáváte jen sami sebe.

Celé to začalo v roce 2015 kolem webové služby Veloviewer. Ta je ale placená, proto se hra dočkala většího zájmu až na webu Statshunters, který je zdarma.

Kilometr a půl je ale docela velká vzdálenost. Když tile huntingu propadnete, nebude to možná dlouho trvat a cesta k hranicím vlastního území bude vyžadovat dlouhý výlet. Abyste neztratili motivaci, můžete se obrátit k webu Squadrats a začít sbírat malinké Squadratinhos. Každý velký čtverec tady obsahuje síť 8×8, tedy 64 malých čtverečků!



Vybarvené čtverce na mapě Velovieweru, který byl na začátku tile huntingu. Vpravo je totéž na modernějším webu Squadrats, který kombinuje velké čtverce s malými čtverečky Squadratinhos

Tile hunting je zábava – motivace a nový cíl výprav. Přidáváte čtverce ke svému území, snažíte se dosáhnout kompaktního tvaru, kde bude co nejméně prázdných míst. Ta vám pak nedají pokoj, dokud se k nim nevypravíte.

Výlety začnete brzy plánovat s ohledem na vybarvování, budou plné odboček k neobsazeným čtvercům. Dostanete se pak na místa, kam byste možná nikdy nevyrazili. Zejména u malých Squadratinhos musíte ve městech do každé uličky, lesy a pole projít křížem krážem.

*Délka strany čtverce v tile huntingu závisí na zeměpisné šířce. Zmiňovaný kilometr a půl odpovídá střední Evropě. Na rovníku má strana čtverce délku 2,45 km a třeba na Nordkappu jen 0,79 km. Vysvětlení najdete na této stránce. Celou Zemi pokrývá více než 268 milionů čtverců.

Potřebujete Stravu, stačí účet zdarma

Aby se všechno mohlo samo počítat a vyhodnocovat, musíte aktivity zaznamenávat a s nahranou stopou je ukládat do služby Strava (strava.com). Stačí tam bezplatný účet, nepotřebujete předplatné. Data z vašeho účtu ve Stravě si pak služby Statshunters a Squadrats vytáhnou samy.

Aktivity se mohou do Stravy samy synchronizovat, zvládá to většina chytrých hodinek. Například u zařízení Garmin lze Stravu přímo spárovat s účtem v Garmin Connect. Nebo můžete pro záznam trasy použít nějakou aplikaci a potom do Stravy ručně nahrát soubor GPX.

Tile hunting ve Statshunters

statshunters.com

Je to bezplatná služba pro analýzu a různé vizualizace aktivit ze Stravy. Primárně byla vytvořena pro cyklisty, můžete do ní ale nahrávat všechny typy aktivit. Statshuters je tradiční služba pro tile hunting. Vybarvené čtverce v ní vidíte přímo na mapě a barevně se zde rozlišují čtyři úrovně.

Individuální dlaždice (single tiles): Na obrázku je vidíte červeně a jsou to čtverce, které nelze zařadit do žádné vyšší úrovně. Najdete je na okraji území a v izolovaných cestách. Klastry (clusters): Když je dlaždice ze čtyř stran obklopená jinými, stává se z ní klastr, v obrázku to jsou zelené body. Velký klastr (max cluster): Největší spojitá oblast, ve které se klastry dotýkají. Velký čtverec (max square): Největší čtverec, který lze vepsat do vybarvené oblasti. Na obrázku je modře.



Čtverce na mapě Statshunters. Vlevo bez tras zaznamenaných aktivit, vpravo i s nimi. Podobu mapy si můžete podrobně nastavit

Statshunters ukáže také celkové počty dlaždic, velikost velkého klastru a velkého čtverce i aktivitu, při které jste vybarvili nejvíc dlaždic. V grafu vidíte také vývoj v čase.



Další statistiky na webu Statshunters

Tile hunting ve Squadrats

squadrats.com

Squadrats je modernější služba než předchozí dvě. Tile hunting navíc nebere jako jednu z mnoha, a spíš vedlejších funkcí, je připravena pouze pro něj. Opět je zdarma, aktivity si stáhne ze Stravy.

Můžete zde sbírat velké čtverce Squadrats, které odpovídají čtvercům u Velovieweru a Statshunters. Z propojených čtverců se zde tvoří dvory (Yards) a počítá největší vepsaný čtverec (Übersquadrat).

Potom je tady ještě aktivita, při které se sbírají malinké čtverečky Squadratinhos. V jednom Squadrats je jich 64 a strana čtverečku má délku necelých 200 m. I zde se vytvářejí spojené dvorky (Yardinhos) a počítá velký čtverec (Übersquadratinho).

Squadrats přehledně ukazuje jednotlivé aktivity. Hned u nich vidíte přírůstky skóre. Aktivity můžete rozkliknout a podrobně prozkoumat na mapě.



Obrázek ukazuje, že jsem přidal 22 velkých čtverců, dvůr rozšířil o 30 kousků a dokonce zvětšil velký Übersquadrat. Projel jsem 313 čtverečků Squadratinhos



Při procházce jsem přidal 11 malých čtverečků, dvorek se zvětšil o 24 kousků a délka strany Übersquadratinho narostla o tři políčka

Squadrats na této stránce názorně vysvětluje pravidla. Můžete si prohlédnout také žebříčky uživatelů, kteří se rozhodli své lovy ukázat. V pravém horním rohu vybíráte disciplínu a u rekordmanů to jsou velmi působivé obrázky.

Poznámky a tipy

Dá se pomocí tile huntingu vybarvit celé Česko? Legálně ne. Omezí vás hlavně vojenské újezdy, velké povrchové doly, u Prahy pak třeba nepřístupná obora Lány. Při vybarvování malých čtverečků Squadratinhos pak lov komplikují i menší lomy, areály firem, soukromé pozemky a další nepřístupné oblasti.

Vyplatí se proto nesoustředit se primárně na co největší vepsaný čtverec. Sledujte spíš souvislou plochu Max cluster (u Statshunters) nebo Yard/Yardinho (u Squadrats).



Čtverec 100 × 100 na území Česka. Autor: Feďa v diskuzi Tile hunting na webu Bike-forum

Přečtěte si článek, ve kterém Feďa, majitel čtverce 100 × 100 popisuje své zkušenosti s tile huntingem

U vybarvování dlaždic je důležité plánování. Statshunters připravil doplněk do prohlížečů Chrome/Edge a Firefox. Nad mnoha internetovými mapami (včetně Mapy.com), vykreslí síť s vyznačením, které čtverce jste už vybarvili. Trasu pak můžete plánovat s ohledem na nenavštívená místa.

Doplněk pro Chrome/Edge má také Squadrats. Nepodporuje sice Mapy.com, ale třeba při plánování v Garmin Connect nebo ve Stravě zase nabízí praktické vyznačování neodlovených čtverců v trase. Osobně jsem právě kvůli tomu začal cesty chystat v mapách Stravy.



Doplněk Statshunters nad Mapy.com • Plánování ve Stravě, zeleně vidím nevybarvené čtverce v trase

Ani jedna ze služeb nemá mobilní aplikaci, pomocí které by bylo možné v terénu kontrolovat, jestli už jste ve čtverci, nebo ne. Dá se ale použít mobilní web, u Squadrats je to v tomto případě mnohem pohodlnější.

Jestli na kole používáte cyklopočítač Garmin Edge, můžete vyzkoušet IQ aplikaci EveryTile. Už nebyla dlouho aktualizovaná, není funkční v nových zařízeních a je složitější ji zprovoznit. Když se to ale podaří, na displeji cyklopočítače schematicky ukáže, jestli jste čtverec vybarvili nebo ne.

S tile huntingem začali původně cyklisti. Na kole není problém dostat se rychle desítky kilometrů daleko, čtverce tak uspokojivě přibývají. Ale potom začne být k nejbližším nevybarveným dlaždicím nepříjemně daleko. Vedle toho malé Squadratinhos jsou zajímavé i pro běžce a turisty, dají se lovit i při procházkách po městě.



Po letech s vybarvováním velkých čtverců jsem se zaměřil na Squadratinhos. Se čtverečky znovu objevuji neznámá místa v blízkém okolí • Ještě jednou uživatel Feďa z diskuze na webu bike-forum, tentokrát Praha a malé čtverečky Squadratinhos spojené do dvorku Yardinho