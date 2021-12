TikTok začal testovat desktopovou aplikaci pro streamování. Má se Twitch začít bát?

Když chce dnes někdo sledovat živě streamovaný obsah, například hraní, obvykle zamíří na Twitch, Facebook Gaming nebo YouTube Gaming. Časem by se ale do výběru mohl dostat i TikTok. Sociální síť začala testovat novou desktopovou aplikaci pro Windows, která umožňuje streamování z PC, konzolí i mobilních zařízení.

Aplikaci měl možnost vidět server TechCrunch, který podotýká, že novinka působí úplně jako Twitch se všemi základními funkcemi, na které jsou jeho uživatelé zvyklí. Nechybí například podpora pro kameru, aby lidé mohli vidět člověka, který obsah streamuje, ani rozhraní pro chat. Jediné omezení je, že pro používání je nutné vlastnit účet na TikToku, ale to se dalo očekávat.

Firma v toto chvíli aplikaci nazývá TikTok Live Studio a nabízí ji k testování jen úzké skupině svých uživatelů na Západě. Také je zřejmé, že některé nástroje jsou ještě nedodělané nebo teprve přijdou, ale základ by už měl být funkční. Stačí se přihlásit a lidé hned mohou začít streamovat přímo do TikTok Live, kam dosud bylo možné vysílat jen přes klasickou mobilní aplikaci sítě.

Motivace je zřejmá, TikTok spoléhá na to, že by takto mohl získat více uživatelů, případně si mohl udržet déle ty stávající. Jakmile si jednou člověk kvůli streamování účet založí, ať už za účelem sledování nebo vysílání, bude jen krok od toho, aby začal používat síť jako takovou. TikTok také zřejmě cílí vyloženě na hráče, podotýká server na základě zobrazených screenshotů, a to je skupina lidí, kterou nemá až tolik pokrytou.

Jako u všech testů není stoprocentně potvrzené, že TikTok aplikaci skutečně veřejně představí. Není ale důvod, aby tak neudělal, míří s ní do velmi populární oblasti. Zatím plánuje získat zpětnou vazbu, jak lidé novinku používají a podle toho ji upraví.