TikTok prodloužil délku videí na 10 minut a hned to schytal kvůli dezinformacím o Ukrajině

TikTok se dobrovolně vzdal aspektu, který ho odlišoval od ostatních platforem s videi. Sociální síť potvrdila, že nově bude moci být všechen obsah dlouhý až deset minut, což je výrazné prodloužení od původních 60 sekund, se kterými začínal. TikTok se tak stane více konkurenčním pro YouTube, který pro změnu v posledních týdnech opisoval od něj. Načasování novinky ale vyvolává otázky.

Podle TikToku delší stopáž videí umožní tvůrcům se více kreativně vyjádřit, což je pravda, videa už nebudou nutně muset být velmi koncentrovaná. Krátká videa jsou ale obsah, který je na TikToku nejpopulárnější, nikdo nic výpravného zrovna na této sociální síti obvykle nehledá.

TikTok se to snaží změnit už déle, svůj původní limit 60 sekund poprvé zrušil loni v červenci, kdy jej navýšil na 3 minuty. Teď to jen prodloužil až na 10 minut. Videa se tedy budou více podobat YouTube, kterému TikTok krade uživatele dlouhodobě a zřejmě v tom plánuje pokračovat.

Na druhou stranu YouTube se svými krátkými videi Shorts opisuje pro změnu od TikToku, takže vzájemné inspirování se přichází ze všech stran. Výsledkem ale je riziko, že nikdo už nebude nabízet nic, čímž by se vymykal od ostatních.

Rusko toho může zneužít?

Načasování novinky každopádně vyvolalo mezi uživateli úvahy, zda je správné. Aktuálně zuří na internetu ohromná dezinformační válka kvůli ruskému vpádu na Ukrajinu a TikToku se samozřejmě nevyhnula, agentura AP konstatuje, že Rusko tuto síť začalo hojně zneužívat k šíření svých narativů - videa osočující Ukrajinu z nekalostí mají i desítky až sto milionů zhlédnutí.

Objevují se proto názory, že zrovna v této válečné době nemusí být umožnění delších videí ten nejvhodnější krok, minimálně do té doby, než se TikTok naučí s těmito dezinformacemi nakládat. Zlé jazyky by mohly i namítnout, že s čínským vlastníkem (aka jednou z mála zemí, která za Ruskem stále stojí) se to síť možná ani nebude chtít naučit.

„Je klíčové, aby veřejnost zůstala informovaná o událostech takového významu, avšak zdá se, že nastavení platformy není kompatibilní s aktuálními potřebami,“ hodnotí Abbie Richardsová z mediální analytické organizace Media Matters.