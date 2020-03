TikTok instruoval moderátory, ať nepropagují příspěvky „ošklivých“ a „chudých“ lidí

Zarážející věc vyplavala na povrch o TikToku, nejrychleji rostoucí sociální síti dneška. Investigativní server The Intercept získal interní dokumenty společnosti, které odhalily, že moderátoři dostávali povely, ať nepropagují příspěvky od ošklivých a chudě vypadajících lidí. Cenzurovat rovněž měli určité politické názory. TikTok potvrdil, že pravidla v jeden moment skutečně existovala. Ale už je podle svých slov nevyužívá.

V dokumentech je konkrétně popsáno, čeho všeho si měli moderátoři všímat a podle toho vybírat, čí příspěvek zpropagují a čí ne. Vadilo, pokud měl uživatel výrazné jizvy, neumyté vlasy, příliš mnoho vrásek, byl obézní nebo videa natáčel v „ošuntělém a chátrajícím“ prostředí. Propagaci dostávali pouze přitažliví, dobře oblečení uživatelé. Jejich videa moderátoři umisťovali na hlavní stránku.

Vyloženě zakázána byla videa o politických názorech - pokud se někdo v živém streamu zmiňoval o kontroverzních tématech (např. čínská vláda, policejní složky, armáda), moderátoři to zcenzurovali. ByteDance, čínský majitel TikToku, přitom dlouhodobě odmítá, že by jakákoliv cenzura na sítí existovala.

O podivných pravidlech pro moderátory v minulosti informoval například server The Guardian, který uvedl, že TikTok cenzuruje videa o protestech v Hongkongu či masakru na náměstí Nebeského klidu. Německý web Netzpolitik pak psal, že síť záměrně skrývá obsah vytvořený lidmi s postiženími, což TikTok vysvětloval jako pokus o zamezení možné kyberšikany.

Co se týče současných uniklých dokumentů, TikTok je nepopřel, tvrdí ale, že nejsou aktuální (byť The Intercept uvádí, moderátoři se podle nich řídili ještě minimálně v druhé polovině loňského roku). „Podobně jako jsme uvedli pro The Guardian a Netzpolitik minulý rok, pravidla, která vydal The Intercept, již nepoužíváme,“ uvedla síť ve vyjádření.