Thunderbird projde velkým redesignem. Oblíbený e-mailový klient navíc zamíří i na mobily

Poštovní aplikace s ptákem ve znaku se chystá na novou etapu. Brzy dorazí Thunderbird 102 s upraveným vzhledem a vylepšeným importem a exportem zpráv. E-mailový klient má před sebou ale ještě několik dalších velkých kroků. Na Twitteru na ně postupně láká Ryan Lee Sipes, produktový manažer Thunderbirdu.

Hlavním cílem je v budoucnu upravit uživatelské rozhraní tak, aby se Thunderbird lépe používal a také lépe vypadal, byť Sipes žádné konkrétní změny nepřiblížil.

Druhou prioritou je vytvořit mobilní aplikaci. Desktopové klienty pro Windows, macOS a Linux používá přes 20 milionů lidí a tvůrci vidí potenciál i na Androidu, kde už přitom panuje velká konkurence. Vývoji pro iOS se nevyhýbají, ale zatím se mu nevěnují.

Další z budoucích funkcí funkcí bude cloudová synchronizace. Ta využije stejný účet jako Firefox, ale autoři chystají i API pro účty třetích stran. A co by se mohlo synchronizovat? To zatím také nevíme, ale teoreticky půjde o nastavení, doplňky a hesla.