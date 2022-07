Thunderbird 102 přidává navigační panel a nástroj na snadný import a export dat

Po necelém roce vývoje přináší Thunderbird 102 řadu vylepšení. Pro navigaci napříč e‑maily, kalendářem, adresářem a dalšími moduly a doplňky slouží postranní lišta, která pošťáka připodobňuje k nástrojům jako Outlook. Barevně si ji přizpůsobíte. Barevná je také nová sada ikon pro složky.

Na čisté, přehledné a hezké prostředí láká předělaný adresář. Přibylo pár nových polí pro zápis informací, z detailu kontaktu rozepíšete zprávu nebo vytvoříte událost. Adresář je navíc kompatibilní se standardem vCard. Přepracováno bylo záhlaví e‑mailů, opět cílem nabídnout informace přehledně. Můžete si ho přizpůsobit, najdete na něm hvězdu pro označování zpráv.

Další významnou novinku představuje průvodce pro importování a exportování dat. Krok za krokem vás provede procesem migrace, takže by v podstatě kdokoli měl být schopný přejít na Thunderbird z pošťáků jako Outlook, SeaMonkey aj. Nástroj se ale hodí také pro snadnou migraci dat z jedné instalace Thunderbirdu do jiné, třeba do nového počítače.

Dalších pár důležitých novinek už jen vypíchnu v bodech:

chatovací modul podporuje službu Matrix,

asistent pro práci s klíči OpenPGP je standardně zapnutý,

e-maily zašifrované pomocí OpenPGP můžete dešifrované ukládat do vybrané složky,

pravopis může být kontrolovat ve více jazycích současně,

u googlovského chatu je podporováno OAuth2,

podporováno je importování adresářů v sqlite,

v panelu s nadcházejícími událostmi vidíte, kde se mají odehrát.

Jako vždycky platí, že v prvních týdnech čerstvé vydání s ohledem na možné nevychytané chyby hned není stávajícím instalacím, kterých je přes 20 milionů, nabízeno jako upgrade. Pokud chcete verzi 102 používat rovnou, musíte ji nainstalovat ručně. Stáhněte si ji z www.thunderbird.net.

Zdroje: poznámky k vydání Thunderbirdu 102 | tisková zpráva