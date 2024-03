The Sphere je malý technologický zázrak. Reportáž a dojmy z největšího spektáklu dnešního Las Vegas

Sphere. Koule. Nejnovější a nejzajímavější atrakce Las Vegas. Největší kulová stavba na světě. Největší kino na světě. Největší displej na světě, který druhý největší na mrakodrapu Burj Khalifa překonává o 64 %. A v podobném duchu superlativů bychom mohli pokračovat. Je to naprostý hit. Móda. Kdo dnes letí do Vegas, chce se dostat do Sféry.

My jsme tam byli. Kolega Jaromír Puk v lednu při CESu, já začátkem března. Jaké to bylo? Skvělé. Stojí to za to? Rozhodně. Jako technologičtí fandové jsme byli nadšení. A neméně nadšený bude i nic netušící divák, protože ten útok na smysly je opravdu intenzivní. Panoramatický obraz, neuvěřitelný prostorový zvuk, sedačky s haptickou odezvou, vítr, mlha, vůně, teplo, zima.

Celý zážitek podpoří i jediný film, který aktuálně můžete vidět: Postcard From Earth. Působivá kombinace sci-fi a úžasných záběrů z těch nejzajímavějších míst celého světa. Jarda zmiňuje koncert U2 na YouTube, oficiální záznam není, na neoficiální se můžete podívat tady.