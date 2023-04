Tohle je první fotorealistický počítačový snímek ve vysokém rozlišení. Vznikl před 40 let v Pixaru

V dubnu 1983 vytvořila počítačová divize Lucasfilmu vůbec první CGI snímek ve vysokém rozlišení. Lidé z tzv. Graphics Group, kteří se o tři roky později odtrhli a založili Pixar, obrázek pojmenovali jako The Road to Point Reyes.

Šlo o realistické ztvárnění skutečného místa, Point Reyes je skalnatý mys v Kalifornii vzdálený asi 50 kilometrů od San Franciska. REYES byla ale zároveň zkratka tehdejšího prototypu renderovacího softwaru (Renders Everything You Ever Saw). Z něj se pak stal RenderMan, který za deset let pomohl oživit tekutého T1000 ve druhém Terminátorovi, dinosaury v Jurském Parku nebo Buzze a Woodyho v Toy Story.

The Road to Point Reyes, zdroj: Pixar

Dnes byste podobný za pár minut vytvořili i vy například v herním enginu Unity či Unreal. Tehdy ale vznikalo všechno od píky, skloubilo se umění i programátorská preciznost. Za snímkem stojí šestice lidí: Rob Cook, Loren Carpenter, Tom Porter, Bill Reeves, David Salesin a Alvy Ray Smith. Každý se staral o část scény a právě Smith se na svém webu věnuje podrobnostem vzniku.

The Road to Point Reyes vznikal na počítači řady VAX od Digital Equipment Corporation a dokončení trvalo asi měsíc. Obrázek měl rozlišení 2048 × 2048 px a využíval paletu 16,7 milionu barev. Renderoval se po dlaždicích 512 × 512 px, více se do paměti nevešlo. Původní soubor v plném rozlišení se už bohužel nedochoval, tehdy ale vznikla filmová kopie, která visí v bostonském počítačovém muzeu.

Schopnost renderovat v rozlišení 4 Mpx bylo klíčem k tomu, aby se počítačové triky začaly masově prosazovat v Hollywoodu. O to se mimochodem stejní lidé pokusili již v roce 1982, kdy vytvořili „Genesis Effect“ ve filmu Star Trek II: Khanův hněv. Rozlišení bylo nižší, zato vznikla celá asi minutová animace ukazující přeměnu mrtvé planety ve svět připomínající současnou Zemi. I po více než 40 letech je výsledek působivý.

Zdroj: Pixar