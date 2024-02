The New York Times a dalších 7 tisíc světových novin můžete číst online za cenu kartičky do knihovny

Před nějakým časem mě na Mastodonu kolega z Německa upozornil na to, že ke službě PressReader je možné sehnat přístup v rámci členství ve veřejné knihovně. Rozhodl jsem se tedy podívat na to, jak to funguje.

Velký výběr titulů za pakatel

PressReader je online služba, která vám umožňuje číst noviny a časopisy z celého světa. Tvrdí o sobě, že obsahuje více než 7000 novinových a časopisových titulů. Mezi ně patří velká jména jako The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, The Economist, The Guardian, Rolling Stone… Jen předplatné The Economist stojí 300 eur ročně. Opravdu lze číst všechno toto za cenu členství v knihovně, které stojí pár stovek ročně?

PressReader nabízí standardní předplatné, které vychází na 30 eur měsíčně, tedy na zhruba 9 tisíc ročně. To množství obsahu za tu cenu stojí, ale rozhodně to nejsou malé peníze. Když se ale podíváte pozorně, zjistíte, že k PressReader Premium se můžete připojit také přes knihovnu.

Veřejné knihovny nabízejí přístup k PressReader Premium dvěma způsoby. Ten omezenější je přes hotspoty. To znamená, že přístup dostanete pouze ze sítě knihovny. Takhle to má třeba Knihovna Jiřího Mahena, což je síť veřejných knihoven v Brně. Jenže to bych si musel chodit číst do knihovny. Zjistil jsem ale, že Moravská zemská knihovna nabízí tu lepší variantu: stačí mít u ní čtenářský účet a s ním se můžete k PressReader Premium přihlásit odkudkoliv.

Jak získat přístup

Moravská zemská knihovna se sice chlubí možností registrace online přes MojeID nebo BrnoID, ale ani jeden způsob mi nefungoval. Musel jsem tedy vyrazit dokončit registraci přímo do knihovny. Roční čtenářský poplatek je 200 Kč. Jak máte registraci dokončenou a zaplacenou, můžete se s účtem do PressReaderu přihlásit a stojí vás to naprostý pakatel oproti standardnímu předplatnému PressReader Premium nebo předplatným jednotlivých titulů.



Přihlášení s účtem u Moravské zemské knihovny

Z českých veřejných knihoven nabízí možnost přístupu odkudkoliv tyto: Moravská zemská knihovna, Městská knihovna v Praze, Krajská knihovna v Pardubicích, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Není to mnoho, ale knihovny zpravidla umožňují registraci na dálku, takže ani nemusí být ve vašem městě.

Přistupovat k PressReaderu můžete buď na webu nebo v mobilní aplikaci. Přístup přes knihovnu dostanete tak, že po kliknutí na Sign In kliknete na tlačítko Library or Group. V seznamu najdete svoji knihovnu (doporučuji dát vyhledat výraz „knihovna“) a necháte se přesměrovat na web knihovny, kde se přihlásíte. Pak vás to přesměruje nazpátek a jste přihlášení do PressReader Premium. Zobrazí se informace o expiraci za 30 dní, ale nebojte, po této lhůtě se budete moct znovu přihlásit, dokud vaše knihovna bude partnerem PressReaderu.

Co tam najdete

PressReader nenabízí mnoho českých titulů. Jen Deník N, Lidovky, MF Dnes a časopis Kult. Jen kvůli přístupu k Deníku N se to vyplatí. Komu nevadí číst anglicky, bude mít mnohem větší možnosti. Titulů jsou k dispozici mraky včetně špiček v oboru. Mnohem více obsahu je také v ostatních světových jazycích: španělštině, němčině, francouzštině… (tabulka s celkovým výčtem titulů)

Webové rozhraní PressReaderu

Musím říct, že je fakt osvěžující si cestou do práce číst články v NYT nebo The Wall Street Journal místo scrollování sociálními sítěmi, které mají hodně špatný poměr šum/signál. PressReader vám taky umožňuje mezi články vyhledávat a musím říct, že občas je zajímavé si na dané téma přečíst článek v deníku z Afriky nebo Asie. V posledních letech je problém, že Západ nerozumí rozvojovému světu a rozvojový svět nerozumí Západu. Díky tomuhle člověk získá plastičtější pohled na danou problematiku.

Líbí se mi taky, jak má PressReader zpracované čtení novin a magazínů na mobilu. Při listování to má stejný formát jako tištěná verze, když ale na nějaký titulek klepnete, otevře se v podobě, která je přátelská pro malou obrazovku.

Pokud máte zájem o kvalitní čtení, určitě PressReader zkuste. Přes účet u veřejné knihovny se jedná o službu s fantastickým poměrem cena/výkon. A to bez nadsázky.

Tento článek původně vyšel na Sešívaném blogu Jiřího Eischmanna. Na Živě jej publikujeme se svolením autora.