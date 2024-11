The Beatles díky AI nahráli novou písničku a teď bude aspirovat na ceny

The Beatles jsou jediná kapela, která už přes půl století nehraje, polovina členů už není mezi námi, přesto stále vydává nové písničky. Loni přišla ta úplně poslední – Now And Then. Vznikla až díky pokročilým nástrojům strojového učení, které dokázaly vyčistit demo nahrávku Johna Lennona a izolovat jeho hlas od klavíru.

Návratu neslavnější kapely světa si všimla i americká Národní akademie hudebních umění a věd, která Beatles přihrála 24. a 25. nominaci na cenu Grammy. Brouci budou soutěžit v kategoriích nahrávka roku a nejlepší rocková skladba. O vítězích bude jasno 2. února 2025. V minulosti Beatles získali sedm cen.

Kapela se rozpadla v roce 1970 a členové se vydali na sólové dráhy. V polovině devadesátých let se ale tři zbývající členové znovu spojili a dokončili dvě rozpracované písničky po zesnulém Johnu Lennonovi. Skladby Real Love a Free As A Bird oživili ještě v té době, ale Now And Then byl oříšek. Lennonova nahrávka nebyla hotováf a nacházela se ve špatné technické kvalitě.

Paul McCartney, Ringo Starr a George Harrison tak sice spolu nahrávali, ale výsledek se nikdy nepoužil. Nebo se spíš čekalo na lepší technologie. Režisér Peter Jackson v roce 2021 vydal dokument The Beatles: Get Back mapující vznik posledního studiového alba Let It Be. A v něm použil AI technologie, které vyčistily padesát let stará videa a zvukové stopy. (O pár let dříve pak v dokumentu They Shall Not Grow Old podobným způsobem restauroval nahrávky z první světové války.)

Jacksonova práce pak dala naději McCartneymu a Starrovi, že by přece jen mohli Now And Then dokončit (Harrison zemřel v roce 2001). Počítače i oba zbývající brouci tak jeli na plný výkon a tentokrát se povedlo Lennonovo demo zpracovat do finální skladby. McCartney písničku dopsal, režiséři použili nahrávky z 60., 70., 90. let i současnosti a smíchali to v definitivně poslední písničku Beatles.

Jak vznikla Now and Then