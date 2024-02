Těžaři v USA tvrdí, že našli velké ložisko vzácných zemin. Hned začali snít o porážce Číny

Světovou produkci vzácných zemin, které se používají k výrobě baterií a dalších elektronických zařízení, naprosto ovládá Čína. To se Západu nelíbí, ale dosud neměl jak s tím bojovat. Vlastní ložiska podobného rozsahu nemá, problémem je i extrakce a zpracování surovin. Nedávný objev v americkém státě Wyoming by to ale podle místních těžařů mohl změnit.

Ve Wyomingu, konkrétně v oblasti kolem města Wheatland, operuje americká těžařská společnost příznačně nazvaná American Rare Earth. Na základě předběžných geologických průzkumů věděla, že by se tu měly vyskytovat v nezanedbatelném množství vzácné zeminy, loni tak spustila další průzkumy, jejichž cílem bylo zjistit, jak velká tato ložiska jsou.

Prozkoumala teprve 25 procent území, co však našla, bylo podle jejích slov tak zásadní, že se to již rozhodla oznámit. V prozkoumané oblasti jsou zásoby vzácných zemin o 64 procent větší, než předpokládala – 2,34 miliardy tun oxidů.

To je skutečně obrovské číslo. Pro porovnání, když loni Švédi oznámili, že našli největší ložisko vzácných zemin v Evropě, tak mělo obsahovat „jen” milion tun oxidů. V případě Wyomingu to navíc nekončí, tenhle gigantický objem pochází jen ze čtvrtiny území. Pokud je i zbytek regionu na vzácné zeminy tak bohatý, je to objev celosvětového významu.

Takovéto ložisko by totiž bylo konkurenční vůči těm čínským, dokonce by je mohlo překonat. Amerika by se zbavila závislosti na čínské produkci, což za má jeden ze svých hlavních ekonomických a strategických cílů… a měla by dost materiálu na stavbu klíčových moderních technologií.

Ještě se neradujme

To je ale teoretický scénář zalitý sluncem. Realita je taková, že zatím jde o prohlášení jedné soukromé těžařské firmy, u které spoléháme na její tiskovou zprávu a přiloženou technickou dokumentaci. Pokud je ložisko skutečně tak velké, velice rychle se o něj začne zajímat americká administrativa a ta, alespoň v době psaní tohoto textu, žádné prohlášení ještě nevydala.

Také ložisko je jedna věc, zpracování suroviny druhá. American Rare Earth počítá, že se skrze dceřinou společnost postará o obojí, což není vůbec nic jednoduchého, se vzácnými zeminami - kromě toho, že je jich málo - se notoricky pojí problém, že celý proces extrakce a zpracování je mimořádně náročný.

V současném prohlášení se American Rare Earth zabývá primárně rozsahem a složením ložiska, o moc dál nezachází. Podle dokumentu je bohaté zejména na neodymium a praseodymium, kovové prvky, které se používají k výrobě magnetů, které pak končí mimo jiné v elektroautech. Tyto prvky by chtěla zpracovávat primárně.

Ředitel podniku Donald Swartz mezitím zásobuje média bombastickými prohlášeními. „Překonalo to naše nejdivočejší očekávání,” prohlásil o ložisku pro server Cowboy State Daily. Podle něj má celý projekt ohromný potenciál, příští měsíc plánuje zveřejnit kompletní kalkulaci, kolik by vše stálo. Že pospíchá, se netají - už v prosinci se pro agenturu Reuters nechal slyšet, že s Čínou závodí.