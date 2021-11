Těžaři kryptoměn v Kazachstánu se potýkají s velkou energetickou krizí

Těžaři kryptoměn v Kazachstánu se v souvislosti s prudkým nárůstem těžby potýkají s výrazným nedostatkem elektřiny, informuje deník Financial Times. Kazachstán čelí potížím s přetíženou energetickou sítí především poté, co se do země přesunuli těžaři z Číny, která v září zakázala transakce založené na kryptoměnách.

Poptávka po elektřině v Kazachstánu vzrostla od začátku roku 2021 přibližně o osm procent, což je výrazný nárůst oproti jedno- až dvouprocentnímu ročnímu růstu, který tato země obvykle zaznamenává. Odhaduje se, že z Číny do Kazachstánu zamířilo přibližně 87 849 „energeticky náročných“ těžebních zařízení.

Těžba kryptoměn v Kazachstánu

Jen v říjnu došlo kvůli přetížení k nouzovému odstavení tří nejdůležitějších uhelných elektráren v Kazachstánu. V souvislosti s těmito výpadky začalo ministerstvo energetiky omezovat nové těžební farmy, aby během dvou let nevyužívaly více než 100 megawattů elektrické energie, později však od tohoto omezení ustoupilo.

Energetická společnost Kazakhstan Electricity Grid Operating Company varovala, že v rámci snahy o eliminaci výpadků začne padesáti registrovaným těžařům poskytovat elektřinu na příděl. Kazašští úředníci přičítají nedostatek energie nárůstu „šedých“, tedy neregistrovaných těžařů. Odborníci odhadují, že tito těžaři jsou zodpovědní za spotřebu až 1200 megawattů.

Od roku 2022 začne Kazachstán od legálních těžařů vyžadovat příplatek, který má pomoci odlišit registrované těžaře od těch „šedých“ a současně má zmírnit nedostatek energie. Země plánuje účtovat legitimním těžařům poplatek ve výši 1 kazašského tenge (cca 0,05 Kč) za kilowatthodinu.

Prozatím se Kazachstán možná bude muset spoléhat na ruskou energetickou společnost Inter RAO, se kterou se dohodl na začátku listopadu, že mu v chladných zimních měsících poskytne dodatečnou dodávku energie.

Stěhovaví těžaři

Nedostatek elektřiny zasáhl zejména jižní část Kazachstánu, kde je málo elektráren a hlavní rozvodná síť má občas potíže s dodávkami elektřiny do regionu. Kazašská firma Xive, poskytující prostor a energii pro těžební platformy zákazníků, byla nedávno nucena kvůli nedostatku energie odstavit více než 2 500 těžebních strojů.

Energetické problémy spojené s kryptoměnami se netýkají jen Kazachstánu. Také Írán, který má taktéž systém pro licencované i nelicencované těžaře, v květnu na čtyři měsíce zakázal těžbu kryptoměn ve snaze zabránit výpadkům elektřiny.

Mezitím se těžaři kryptoměn hromadně stěhují do Texasu, kam je lákají zdejší levné náklady na energii a uvolněné předpisy. Odborníci očekávají, že poptávka po elektřině bude o hodně vyšší než 5 000 MW, což je obzvlášť znepokojivé, protože Texas na začátku tohoto roku zažil velký blackout.