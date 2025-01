Text ve Wordu nesmyslně ztuční zkratka Ctrl+N. Je to chyba a takhle vrátíte zpět Ctrl+B

V počítačovém světě platí, že Ctrl+B je klávesová zkratka pro zvýraznění textu tučně. Je to skoro jako přírodní zákon. Oproti tomu Ctrl+N se zažilo jako zkratka pro vytváření nových souborů a projektů. Má to svou logiku, počáteční písmena odpovídají zamýšleným akcím – bold je tučný, new je nový. Word tyhle poměry změnil a je to chyba, tvrdí Microsoft.

Nedávno jsem si všiml, že Ctrl+B už text neztuční. Pídil jsem se v nastavení aplikace po příčině a záhy bylo zřejmé, že klávesová zkratka se změnila. Text nastavím tučně, když zmáčknu Ctrl+N. Nejsem přitom sám a podle moderátora fóra podpory nejde o záměr výrobce, nýbrž o chybu.

Náhlé změny klávesových zkratek ve Wordu redmondští prověřují. Děje se to minimálně týdny a platí to pro Word ze sady Microsoft 365. Klávesové zkratky se dají snadno změnit, nejkomplikovanější na celém procesu je cesta do útrob nastavení, které je i z historických důvodů pěkné bludiště.

Klepněte na Soubor | Možnosti. V levém postranním panelu najděte sekci Přizpůsobit pás karet. Budete mít před sebou přehled příkazů, ale můžete ho ignorovat. Podstatné je totiž tlačítko Vlastní, před nímž stojí popisek Klávesové zkratky. Klepněte tedy na Vlastní.



Klepněte na Vlastní

V seznamu Kategorie vyberte Karta domů. Vpravo v seznamu Příkazy následně zvolte Tučně. Nevhodnou klávesovou zkratku klepnutím označte a následně vymažte tlačítkem Odebrat.



Nesprávnou klávesovou zkratku odeberte

Pro přidání nové klávesové zkratky klepněte do pole Stiskněte klávesovou zkratku. Já chtěl pro tučný text zpátky Ctrl+B, ale je to na vás. Zmáčkněte požadovanou kombinaci, kterou následně v poli uvidíte. Pakliže ji chcete použít, klepněte na Přiřadit. Dialog následně zavřete a nastavení opusťte klepnutím na OK.



Zadejte novou zkratku

Kam změnu uložit Pohlídejte si, aby se změny uložily do výchozí šablony. Standardně by to tak mělo být, v nabídce Změny uložit do byste měli vidět Normal.dotm. Jestli ale chcete klávesovou zkratku použít jen v konkrétním dokumentu nebo jiné šabloně, vyberte v nabídce požadovaný soubor.

Zdroje: Microsoft / Community (1, 2)