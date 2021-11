Tetris na talíři: vaflovač Tetris Waffle Maker peče kousky z legendární logické videohry

Uprostřed problémů, kterým musí čelit dnešní svět, je určitou útěchou vědomí, že někdo někde pilně pracuje na novém designu vaflovače, který chytře využívá popkulturní fenomén. Je čas, aby na váš talíř vstoupila legendární videohra Tetris!

V segmentu vaflovačů se v posledních letech neodehrálo nic vysloveně zásadního. Pokud tedy pomineme projekt Building Brick Breakfast Waffle Maker, jež na Kickstarteru vybral více než 265 tisíc amerických dolarů (cca 6 milionů korun). Zákazníky lákal na možnost péct „stavební kostky“ ve stylu Lega.

Tetris z vaflovače

Podobný přístup zvolil i výrobce oficiálně licencovaného vaflovače Tetris Waffle Maker, který je k dostání v anglickém internetovém obchodě Firebox za 30 britských liber, tedy v přepočtu přibližně 900 korun.

Jeho topné desky se specifickými vzory jsou navržené tak, aby na čtvercové základně vytvářely pět různých typů dílků (nepočítaje kostičky, které jsou zrcadlovými kopiemi). Po upečení a vychladnutí lze jednotlivé dílky od sebe snadno oddělit a využít ke hře – pokud vám tedy nevadí hrát si s potravinami.

Retro snídaně

Prodejce láká na retro styl spojený s hrou, jejíž kořeny sahají až do osmdesátých let minulého století. Slibuje nepřilnavý povrch, který po použití stačí lehce setřít vlhkým hadříkem. „Ten, kdo řekl, že s jídlem se nehraje, zřejmě nikdy nezažil sladkou a jednoduchou radost z vaflovače Tetris Waffle Maker,“ uvádí e-shop.

„S tímto retro kuchyňským zázrakem můžete v pohodlí domova bez námahy během pouhých několika minut vytvořit až sedm vaflí ve tvaru kostiček z Tetrisu.“ Asi jen málokoho by taková snídaně nelákala k tomu, aby začal kostičky přeskupovat a hrát si s nimi.

Produkt s rozměry 25 × 12 × 17,8 centimetrů je k dispozici pouze v černé barvě a na jeho horní straně samozřejmě nechybí logo Tetrisu. Vaflovač lze objednat i do Česka – v případě dodávky do 7 až 14 dní činí poštovné 4 libry (cca 120 Kč), expresní doručení do 3 až 8 dní přijde na 15 liber (cca 450 Kč).