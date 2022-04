Testy revolučního procesoru od AMD ukazují ohromný výkon, který se však dostaví jen někde

AMD dlouho lákalo na novou technologii v podobě 3D V-cache, což je forma rozšířené rychlé L3 cache. I když se původně očekávalo, že se AMD s touto technologií pustí do spousty čipů, nyní uvedlo pouze jediný model a to desktopové osmijádro Ryzen 7 5800X3D.

Nižší frekvence nahrazuje technologie

Procesor AMD Ryzen 7 5800X3D („Warhol“) má osm jader na základní frekvenci 3,4 GHz, přičemž v rámci turba se dokážou dostat až na 4,5 GHz. To je o trochu méně oproti stávajícímu klasickému osmijádru Ryzen 7 5800X, které má základní frekvenci 3,8 GHz a turbo až do 4,7 GHz.

Procesory AMD Ryzen 5000 (Zen 3) Model procesoru Jádra Frekvence Turbo L3 cache TDP Cena Ryzen 9 5950X 16/32 3,4 GHz 4,9 GHz 64 MB 105 W 799 599 USD Ryzen 9 5900X 12/24 3,7 GHz 4,8 GHz 64 MB 105 W 549 449 USD Ryzen 7 5800X3D 8/16 3,4 GHz 4,5 GHz 96 MB 105 W 449 USD Ryzen 7 5800X 8/16 3,8 GHz 4,7 GHz 32 MB 105 W 449 349 USD Ryzen 7 5700X 8/16 3,4 GHz 4,6 GHz 32 MB 65 W 299 USD Ryzen 5 5600X 6/12 3,7 GHz 4,6 GHz 32 MB 65 W 299 229 USD Ryzen 5 5600 6/12 3,5 GHz 4,4 GHz 32 MB 65 W 199 USD Ryzen 5 5500 6/12 3,6 GHz 4,2 GHz 16 MB 65 W 159 USD

Ryzen 7 5800X3D má 3D V-cache s kapacitou 96 MB (64+32 MB), zatímco standardní model má jen 36 MB L2 a L3 cache dohromady. Nezměnilo se ale TDP, které zůstává na 105 W a výroba je rovněž pomocí stejné 7nm technologie u TSMC.

Hlavní výhodou je, že je procesor stále kompatibilní se stávajícím socketem AM4 a tím pádem i současnými čipsety, pochopitelně po aktualizaci biosu, který tento model už rozpozná.

Jednou z nevýhod oproti konkurenci je to, že součástí procesoru není integrovaná grafika, která se občas může hodit. Procesor rovněž aktuálně nepodporuje žádné přetaktování, takže zatím žádné zvyšování výkonu zdarma. Jak si ale ukážeme na testech, s výkonem u tohoto modelu je to ale stejně obecně trochu složitější.

Testy z celého světa

Na odkazovaných recenzích si můžete prohlédnout testy v různých aplikacích a hrách, ale hlavně také v rámci různých základních deskách, čipsetů a operačních pamětí DDR4. Avšak oproti standardnímu modelu hrají paměti menší roli, právě díky velké a rychlé 3D V-cache.

Pokud jde o výkon, Ryzen 7 5800X3D lze velmi těžko popsat jednoduše a říci, že je o tolik výkonnější či slabší než jiný model. 3D V-cache totiž způsobuje zcela rozdílné hodnoty výkonu dle konkrétní aplikace a hry – ve stylu toho, jak moc daný program dokáže využívat a těžit z velké a rychlé cache paměti v procesoru.

Typickým příkladem, kde Ryzen 7 5800X3D září, jsou tak různé vědecké a matematické výpočty, které jsou pro cache hodně optimalizované. Rovněž si skvěle vede ve hrách při nižším rozlišení (kolem Full HD a nižší), kdy dokáže na obrazovku vytlačit neuvěřitelně vysoké počty snímků za sekundu a je tak ideální pro ty, kteří mají monitory s vysokou frekvencí.

Ve vybraných hrách je někdy rozdíl oproti standardnímu modelu i desítky procent, ale třeba v CS:GO je to jen překvapivě navíc jen asi 5 %. Důvodem je, že i když je tato hra velmi závislá na procesoru, velkou cache nevyužije. Při vyšším rozlišení už procesor není překážkou a vše se srovná, protože omezující už je výkon grafické karty.



Zdroj: TechPowerUp

V průměru je Ryzen 7 5800X3D oproti standardnímu Ryzen 7 5800X ve hrách v rozlišení Full HD výkonnější o přibližně 8 %. Najdou se ale hry, kdy je rozdíl obrovský – třeba ve Far Cry 5 je to 144 fps vs. 198 fps a překoná nejen Ryzen 9 5950X, ale i nejnovější Intel Core i9-12900KS.



Zdroj: Guru3D, HotHardware

Dalším příkladem, kde 3D V-cache dělá zázraky, je WinRAR, kdy je výkon srovnatelný s 16jádrem Ryzen 9 5950X. Ale vůbec to neplatí u 7-Zipu, kde je dokonce horší než klasický Ryzen 7 5800X, protože u 7-Zip nakonec převáží výhoda vyšší frekvence. Ano, takto komplikované to je a výhoda 3D V-cache se projevuje zcela rozdílně dle konkrétní aplikace i stejného zaměření.

Teploty a spotřeby jsou srovnatelné, to co zvýšila 3D V-cache, je zase vyváženo nižšími frekvencemi, takže AMD udrželo vše v rámci stejného TDP.

Unikátní specialitka

AMD Ryzen 7 5800X3D je opravdu speciálním procesorem, který nabízí skvělý výkon ve velmi specifických případech. Pokud přesně takový výkon potřebujete (třeba vysoké fps v nižším rozlišení a podobně), je to perfektní procesor, který nemá konkurenci ani v těch nejdražších a nejvýkonnějších procesorech na trhu.

Na našem trhu ještě není k sehnání, ale jeho cena bude vyšší než u zlevněného u AMD Ryzen 7 5800X, který stojí kolem 8 500 korun. Nastavených 449 dolarů bude asi kolem 11 až 12 tisíc korun. Zda se vyplatí, je otázka hlavně toho, zda využijete jeho přednosti. Pokud ne, bude výhodnější koupit třeba 12jádrový procesor Ryzen 9 5900X s vyššími frekvencemi za podobnou cenu.