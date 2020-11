Testy procesorů Ryzen 5000: AMD překonalo Intel ve všech směrech

AMD už začátkem minulého měsíce oficiálně představilo novou generaci desktopových procesorů Ryzen 5000, které jsou postavené na 7nm architektuře Zen 3. Oproti generaci s architekturou Zen 2 se AMD chlubilo hlavně masivním zlepšením v oblasti IPC (instrukce na takt), a to kolem 19 %.

Tak vysoký rozdíl mezi jednou generaci se spolu s vyššími frekvencemi byl motivací pro šéfku AMD, aby sebevědomě prohlásila, že se jedná o nejlepší procesory na trhu. Nyní přišel okamžik pravdy – procesory vstupují na trh a spolu s tím se ukázaly první nezávislé testy. A ukazuje se, že po dekádě paběrkování za Intelem se AMD skutečně podařilo dostat opět na špici.

Silná čtyřka

AMD zatím uvedlo čtyři modely, které pokrývají hlavní střední a výkonný segment. K dispozici je tak šestijádro Ryzen 5 5600X, osmijádro Ryzen 7 5800X, 12jádro Ryzen 9 5900X a nejvyšší 16jádro s označením Ryzen 9 5950X.

Procesory AMD Ryzen 5000 (Zen 3) Model procesoru Jádra Frekvence Turbo L3 cache TDP Cena Ryzen 9 5950X 16/32 3,4 GHz 4,9 GHz 64 MB 105 W 22 390 Kč Ryzen 9 5900X 12/24 3,7 GHz 4,8 GHz 64 MB 105 W 15 390 Kč Ryzen 7 5800X 8/16 3,8 GHz 4,7 GHz 32 MB 105 W 12 390 Kč Ryzen 5 5600X 6/12 3,7 GHz 4,6 GHz 32 MB 65 W 8 390 Kč

Dva vyšší čipy mezigeneračně mírně podražily, což má důvod - AMD si věří a výkon posouvá za hranice konkurence, která je cenově v podobné oblasti. Pouze šestijádro má TDP 65 W, ostatní vyšší modely mají společných 105 W, což je rovněž na lepší úrovni, než má Intel.

AMD těží také z pokročilého 7nm výrobního procesu u TSMC, zatímco Intel je u desktopu stále ještě na 14nm a to už několik let. Díky další optimalizaci se AMD podařilo zvýšit frekvence, které ovlivňují jak maximální výkon při zapojení všech jader, tak i turbo frekvence důležité při jednovláknových aplikacích.



Hlavní rozdíly v konstrukci jednotlivých jader, modulů a cache paměti

Typickým zástupcem řekněme „méněvláknových“ aplikací jsou hry. Zatímco Intel už od minulých procesorů AMD Zen 2 prohrál v oblasti vícejádrového použití, stále si držel příčku nejlepšího herního procesoru, kdy se používá méně jader. AMD ale konečně překonává Intel i v této oblasti a drží tak trůny pro všechny druhy výpočtů na obecných procesorech s instrukční sadou x86.

Testy z celého světa

Abychom si ověřili výkon nových procesorů skrz naskrz, podívali jsme se na měření různých zahraničních redakcí a na jednotlivé testy se můžete podívat i sami. K dispozici jsou jak klasické články, tak i videorecenze. Ve všech případech jsou k dispozici různé konfigurace základních desek, grafických karet ale také operačních pamětí - zde pozor. Některé redakce zvolily paměti s frekvencí 3 200 MHz, což je pro Ryzeny nevhodná frekvence, která značně ovlivňuje výkon (obzvláště při hraní v nízkém rozlišení pro vysoké fps).

I pro Ryzeny 5000 platí, že ideální paměti DDR4 jsou s frekvencí 3 600 MHz s co nejnižším časováním. Procesory od AMD jsou oproti Intelu více závislé na pamětech a při nákupu je tak třeba na to dávat pozor, abyste si zbytečně neubrali pár procent výkonu.

Nejvyšší model dosahuje s turbem až na 4,9 GHz a lze očekávat, že s další generací Ryzen 6000, která už by měla být vyráběná pomocí 5nm technologie, se AMD dostane na hranici 5 GHz a možná ještě výše.

Když se podíváme na pár vybraných grafů a srovnání, je vidět, že AMD rozneslo na kopytech minulou generaci vlastních procesorů, ale také modely od Intelu. Již dříve zmiňovaný nárůst výkonu je reálný a 20% skok je skutečně takový průměr.

Tento skok ve výkonu je vidět ve všech oblastech - hry, profesionální aplikace, kancelářské aplikace, rendering, vědecké výpočty, kompilace, je to úplně jedno. Všude AMD válcuje konkurenci a předchozí generaci Ryzen 3000, která už sama o sobě dosahovala skvělých výsledků při zapojení všech jader.





Zdroje: LinusTechTips, OC3D, Guru3D, Legit Review, Hexus

I ten nejnižší model Ryzen 5 5600X překonává v jednojádrovém testu v programu Cinebench R20 hranici 600 bodů, zatímco dříve slavný Intel Core i9-10900K s téměř dvojnásobnou cenou končí s 528 body.

Jaký je to masakr si lze uvědomit při pohledu na vícejádrový test ve stejném Cinebench R20 - zatímco levné šestijádro Ryzen 5 5600X s 65 W dosáhne na 6 tisíc bodů, 10jádrový Intel Core i9-10900K se 125 W dává jen kolem 6 300 bodů.

Typickým zástupcem her, které jsou v nízkém rozlišení závislé na procesoru, je Counter-Strike: Global Offensive. Jak je vidět na jednom z grafů, zatímco generace Ryzen 3000 poskytovala maximum kolem 480 fps při rozlišení Full HD, Ryzen 5000 tuto laťku zvedly k hranici 700 fps u nejvyššího modelu, tedy takřka o 40 %.

Neuvěřitelný jednojádrový výkon se pochopitelně podepisuje třeba i na něčem tak základním, jako je prohlížení webových stránek.

Spotřeba a přetaktování

Je třeba podotknout, že zvýšení výkonu se vůbec nepodepsalo na spotřebě, která je více méně stejná jako u minulé generace a odpovídá nastaveným hodnotám TDP dle modelu.

Zajímavostí je ale třeba špičková spotřeba, kterou otestoval web Anandtech. Zatímco AMD se v tomto směru drží u nejvyšších modelů na hranici kolem 143 wattů, konkurenční procesory od Intelu dosahují téměř na dvojnásobek a třeba u Intel Core i9-10850K je to až 265 W.

Nové procesory AMD Ryzen 5000 nelze skoro vůbec přetaktovat, respektive můžete nahnat trochu výkonu při zatížení všech jader, ale zbytečně ztratíte chytré možnosti turba v méněvláknových aplikacích.

Přetaktování Ryzenů 5000 tak přestává dávat smysl, protože jsou už nyní optimalizované tak, aby běžely na co nejvyšší frekvence vzhledem ke schopnostem jednotlivých jader a teplotám. Podobný směr lze vidět i u grafických karet, které už rovněž pracují kolem reálného maxima a jen se štěstím se dostanete přes 5 %.

AMD přebírá trůny

Z výsledků je patrné, že Intel bude mít co dělat, aby se mu do budoucna podařilo konkurovat AMD v jakékoli oblasti, co si lze představit. AMD je nyní jako šíleně rozjetý vlak, který se díky rychlé inovaci vlastních inženýrů ale také inženýrů v TSMC rozhodně nezastaví a příští rok by nás měly čekat opět nové procesory Ryzen 6000 s architekturou Zen 4 s 5nm výrobou. To vše dohromady zase umožní posunout laťku výkonu a efektivity o kus dále.

AMD je nyní nejlepší volbou pro hráče i profesionály a nedává vůbec prostor k tomu, aby bylo nutné uvažovat o Intelu. Ceny jsou stále poměrně slušné a při porovnání výkonu s Intelem mnohem výhodnější. To se možná časem změní, pokud Intel výrazně sníží ceny.

Do té doby jsme ale svědky nového krále, který si svou těžce vydřenou pozici bude muset udržet i v následujících letech. Intel totiž chystá na příští rok procesory Rocket Lake, u kterých slibuje rovněž značné zvýšení IPC, takže souboj o pomyslné prvenství rozhodně neskončí.

Prezentace procesorů AMD Ryzen 5000