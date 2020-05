Testy procesorů Intel Comet Lake pro desktopy jsou venku. Teď už je jasné, jakého dostaly Ryzeny soupeře

Po dlouhém čekání a uvedení notebookových modelů Comet Lake jsme se dočkali i na desktopu a k dispozici jsou nezávislé testy a podrobnosti o výkonných procesorech Core 10. generace od Intelu pro klasické počítače.

Intel musí bojovat především proti populárním procesorům od AMD řady Ryzen 3000, které nabízí skvělý poměr ceny a výkonu, což už se dříve projevilo například snižováním cen u starších modelů čipů od Intelu.

Všechny chystané modely již byly představené na konci dubna, my se však konečně můžeme podrobněji podívat na výsledky výkonu.

Vysoké frekvence, ale i teploty a spotřeba

Kompletní přehled modelů jsme si představili již ve starším článku a nejvyšším a tím pádem i nejvýkonnějším modelem je 10jádrový Intel Core i9-10900K. I když jsou funkce turbo opravdu komplexní a zahrnují několik různých stavů, které jsou silně vázané na teploty, ale třeba i použitou základní desku, je zázrak, co Intel dokázal s tak obstarožním 14nm procesem vyrobit.

Špičkové turbo se dokáže u jednoho jádra dostat až na 5,3 GHz, ale vysoké frekvence si vybírají svou daň. Pokud jde o zmíněný model, jeho uchlazení není vůbec jednoduché. Pro maximální využití je nutné počítat s tím, že vám nebude stačit ani levnější vodní chlazení „vše v jednom“ a budete potřeba některé vyšší modely. To pochopitelně znamená další náklady v podobě několika tisíc korun navíc.

Dalším problémem je vysoká spotřeba. Na desktopu to ale naštěstí není až takový problém jako v notebooku, takže jestli má celá sestava o 60 W více, než s Ryzen 9 3900X (228 W vs. 286 W), nic moc to neovlivní. To je spotřeba při využití všech jader, ale co je zajímavé, Intel je úspornější v klidu (46 W vs. 73 W u AMD), což částečně ovlivňuje i spotřeba čipsetů. S modernějšími čipsety od AMD, které budou vyráběné pokročilejší technologií, lze čekat další snížení spotřeby.

Pro milovníky vysokých fps

Intel stále ukazuje, že pokud jde o hry, stále je nejlepším procesorem, ale to je více méně jediná konkurenční výhoda, která je navíc jen pro omezené publikum a nasazení. V dnešních hrách je totiž vše hlavně závislé na grafickém výkonu a v rozlišením 4K nepoznáte rozdíl mezi procesorem za pár tisíc korun proti několikanásobně dražšímu modelu.

Tam, kde poznáte nějaký rozdíl, například i přes 10 % pokud srovnáváme Intel Core i9-10900K a Ryzen 9 3900X, je v nižším rozlišení a při velmi vysokých hodnotách snímků za sekundu. Kdo byla ale s hi-end procesorem hrál v nízkém rozlišením jako třeba Ful HD? Typicky jde jen o náročnější hráče, kteří preferují vysoký počet snímků kvůli monitorům s vysokou obnovovací frekvencí, což zlepšuje jejich schopnosti reakce. Pokud patříte do této skupiny, využijete rozdíl mezi 145 fps a 160 fps a procesor nepotřebujete používat na náročnější aplikace s využitím více jader, je Intel rozhodně lepší volbou.

Pro všechny ostatní je ale obecně výhodnější stále AMD Ryzen 9 3900X, který má navíc i podporu PCI Express 4.0, nižší spotřebu i nižší teploty.

Cena vs. výkon

Nejvyšší 10jádrový model Intel Core i9-10900K se u nás bude prodávat za přibližně 16 590 korun, zatímco 12jádrový AMD Ryzen 9 3900X pořídíte za 12 790 korun. Pokud tedy nejste zmíněný milovník vysokého fps při nízkém rozlišení, zcela jasnou volbou je model od AMD, který ve většině aplikacích poskytuje mnohem vyšší výkon a nevyžaduje nákup dražšího chlazení. Vystačíte si s dodávaným vzduchovým chladičem v krabici, který je poměrně kvalitní.

Stejná situace je u 6jádra Intel Core i5-10600K, které má stát 8 600 korun a z pohledu výkonu je na tom podobně jako 6jádro AMD Ryzen 5 3600 s cenovkou 4 890 korun. Jak je vidět, Intel nasadil nepřiměřeně vysoké ceny a navíc vyžaduje zcela novou základní desku s novým socketem.

Je tak jasné, že s touto generací Intel na trhu rozhodně díru neudělá a navíc AMD chystá letos uvedení další generace Ryzen 4000 s architekturou Zen 3, která přinese rovněž menší zvýšení výkonu. Intel je stále omezován starou výrobní technologií a dokud se v tomto směru rychle neposune, nelze čekat ani lepší konkurenceschopnost. Když navíc přihlédneme k cenám, zákazníci se na Intel moc poohlížet nebudou.