Testy nových Ryzenů 3000XT: trochu vyšší výkon bez překvapení

Ještě před uvedením nových desktopových procesorů Ryzen 4000 s architekturou Zen 3 se AMD rozhodlo dostat na trh novou várku tří modelů procesorů, které přináší mírně vyšší konfiguraci frekvencí než v případě stávajících modelů.

AMD tyto tři modely označilo přízviskem „XT“ a jedná se konkrétně o šestijádrový Ryzen 5 3600XT, osmijádrový Ryzen 7 3800XT a 12jádrový Ryzen 9 3900XT. Oproti běžným „X“ se liší pouze frekvencí, všechny ostatní vlastnosti jsou zcela stejné.

O nových modelech jsme podrobně psali již v přechozím článku, dnes se proto zaměříme hlavně na výkon.

Vyšší frekvence a snižování cen

AMD tímto krokem opět zaútočilo na Intel, protože nedošlo pouze k doplnění stávající nabídky modelů, ale rovnou i k úpravám cen v pozitivním duchu. Zatímco nové modely tak přináší mírně vyšší frekvence, a tím pádem i výkon, jejich cena je srovnatelná jako u starších modelů při jejich uvedení.

Ceny stávajících modelů tak šly dolů, což znamená ještě větší konkurenční výhodu oproti modelům od Intelu. Uživatel má tak ještě lepší volbu, kdy může díky nové nabídce více ušetřit.

Testy z celého světa

Nové procesory obdržely redakce z celého světa, takže se můžeme podívat na průřez všemi a jak nové procesory dopadly z pohledu výkonu, ale třeba i spotřeby nebo možností přetaktování. Jako vždy si můžete samo proklikat jednotlivé recenze i videorecenze, které obsahují rozdílné základní desky, grafické karty i testované aplikace a hry.

Spotřeba modelů Ryzen 3000XT je v klidu i v zátěži o malinko vyšší, což odpovídá mírně vyšším frekvencím. Nesmíme zapomínat, že jsou procesory vyráběné stejnou 7nm technologií, takže žádné větší změny ve škálování efektivity nelze čekat.

V případě přetaktování jsou výsledky poměrně slušné a není problém se dostat stabilně na 4,5 GHz nebo 4,6 GHz u všech jader s dobrým chlazením, ideálně vodního charakteru.

Samotné zvýšení výkonu v aplikacích je maximálně do 5 %, u her je to ale ještě méně, protože většinou vše závisí na grafické kartě a rozdíl je někdy dokonce neznatelný, obzvláště u rozlišení vyšších než Full HD.

Cenová válka

AMD velmi silně útočí na Intel skvělým poměrem ceny a výkonu, a pokud chcete nový počítač, který bude zvládat jak náročné aplikace tak i hry, není příliš co řešit a AMD je jasnou volbou. Pokud chcete z her vymáčknout maximum a hrajete pouze do rozlišení Full HD, Intel je stále mírně lepší volbou.

Nové modely přináší jen minimální zlepšení, takže jako upgrade stávajících systémů s Ryzeny 3000X se nevyplatí. Otázkou je i cenová výhodnost oproti verzím „X“, protože rozdíl už je dostatečný velký na to, že bude ve většině případů rozumnější nekoupit XT verzi a za ušetřené peníze raději koupit výkonnější grafiku, větší SSD a podobně.

Cena za Ryzen 5 3600XT je 6 990 korun, Ryzen 7 3800XT vyjde na 10 990 korun a Ryzen 9 3900XT pak na 13 990 korun.