Testy Core i9-13900K: Nejlepší procesor Intelu dohnal AMD, ale z elektroměru vám udělá ventilátor

Na konci minulého měsíce Intel oficiálně představil novou generaci desktopových procesorů Core 13. generace, které nesou kódové označení Raptor Lake-S. Oproti minulé generaci nedošlo k posunu ve výrobní technologii (stále 10 nm alias Intel 7), takže se nečekal příliš velký rozdíl.

Avšak jak se brzy podíváme na detaily z prvních nezávislých zahraničních testů, opak je pravdou. Intelu se podařilo i se stejnou výrobní technologií vymáčknout z procesorů neuvěřitelný výkon, byť za cenu extrémně vysoké spotřeby.

Intel totiž musel dohnat AMD, které s novou generací procesorů Ryzen 7000 přineslo velký skok ve výkonu, a to jak po stránce jednojádrového, tak i vícejádrového výkonu.

Tři modely v čele s Core i9-13900K

Intel uvedl zatím tři modely, které zahrnují nejvyšší Core i9-13900K s 24 jádry (8 výkonných a 16 úsporných jader) s turbem až do 5,8 GHz, následovaný 16jádrem (8+8) Core i7-13700K a 14jádrem (6+8) Core i5-13600K.

Všechny tyto modely lze koupit ve variantě bez (KF) nebo s integrovanou grafikou (K) v podobě Intel UHD 770. Všechny modely mají základní TDP 125 W, avšak liší se reálným TDP při maximálním vytížení, kde je to u nejvyššího modelu až 253 W. Realita je však ještě horší.

Model procesoru Jádra/HT

(P+E) Frekvence L2+L3 cache TDP (turbo) Cena (přibližně) Core i9-13900K(F) 24/32

(8+16) 3–5,8 GHz 68 MB 125 W (253 W) 17 700 Kč Core i7-13700K(F) 16/24

(8+8) 3,4–5,4 GHz 54 MB 125 W (253 W) 12 700 Kč Core i5-13600K(F) 14/16

(6+8) 3,5–5,1 GHz 44 MB 125 W (181 W 9 700 Kč

Oproti minulé generaci tak Intel zvýšil nejen počet úsporných jader na dvojnásobek, ale také značně zvýšil frekvence. Spolu s dalšími vylepšení v oblasti IPC a řadičů pro paměti, se jedná o velký skok v teoretickém výkonu.

Intel uvádí, že při jednojádrovém vytížení jde o mezigenerační zlepšení až o 15 % a u zapojení všech jader pak až o 41 %. Podobně velkými rozdíly se chlubilo i AMD a nakonec jsme se jich skutečně dočkali. Jak to je u Intelu?

Testy z celého světa

K dispozici je mnoho recenzí, avšak u této generace procesorů od Intelu je jedna důležitá věc, na kterou je třeba myslet. Procesory standardně pracují dle profilů od Intelu a podle toho mají výkon, spotřebu a teploty. Avšak výrobci základních desek poskytují řadu speciálních a mnohdy automaticky zapnutých profilů, které jdou nad rámec těchto specifikací a zvyšují tak výkon, spotřebu i teploty. Je to podobné jako PBO u AMD a podobné technologie, avšak v tomto případě je to znát mnohem více.

Nelze tak přímo srovnávat jednotlivé recenze mezi sebou, protože některé vycházely právě z nastavení dle Intelu a jiné používaly nadstandardní profily přes základní desky. Proto v některých recenzích je výkon nižší, někde o dost vyšší a to samé platí pro spotřebu a teploty. Některé redakce měly k dispozici jen nejvyšší model, jiné i slabší varianty.

Obecně se ale dá říci, že po stránce výkonu se nové procesory Intelu opravdu povedly. Ve standardní konfigurace dle specifikací Intelu je výkon ve hrách nejvyššího modelu Intel Core i9-13900K v průměru asi o 8 % výkonnější než AMD Ryzen 9 7950X.

Jako vždy, najdou se samozřejmě výjimky, ale toto platí u her při nízkém rozlišení Full HD a pro průměrné fps. Pokud bychom se zaměřili na 95% či 1% poměry fps, Intel má trochu více propadů snímků než AMD a už na tom není tak dobře.



Ukázky výkonu (Zdroj: Anandtech, TechPowerUp, Guru3D)

Při vytížení všech jader už je situace vyrovnanější a AMD Ryzen 9 7950X vítězí častěji a velký rozdíl až o 20 % je znát například při dekompresi souborů nebo renderingu. Zde má sice nejvyšší model AMD velký náskok, avšak ten se dá snadno smazat právě pomocí vypnutí limitů spotřeby u Intelu a pak už Intel ztrácí jen několik procent.

Při enkódování videa s H.265/HEVC je na tom Intel hůře, avšak karta se zcela obrátí s AV1, kdy je naopak Intel o desítky procent rychlejší.

Intel je tak opět skvělý ve hrách, ale s výkonem u všech jader zároveň stále trochu dobíhá AMD. Jak se to Intelu s 10mn technologií vůbec podařilo? Jedním slovem – vysokou spotřebou.

Neefektivně žravý čip

Při zatížení jednoho jádra je spotřeba procesoru Intel Core i9-13900K výborná - kolem 34 W, což je dokonce méně, než má AMD Ryzen 9 7950X (asi 43 W), avšak zcela jiná situace nastává při maximální zátěži.

Zde už se ukazuje, kde Intel vše našponoval, co to šlo. V základu je spotřeba 285 W a při odemčení limitů je to dokonce téměř 400 W. Ryzen 9 7950X se přitom drží na slušných 235 W. Jsou to přitom hodnoty pouze pro procesor.



Měření spotřeby a teploty (Zdroj: TechPowerUp)

Situace se přitom nezlepší ani při hraní her nebo v aplikacích, kdy se používá jen několik jader – například čtyři a podobně. Průměrně v 45 aplikacích byla spotřeba procesoru kolem 170 W (po vypnutí limitů až 200 W), zatímco Ryzen 9 7950X má jen 125 W. Při hraní her byla spotřeba procesoru průměrně kolem 118 W, zatímco u Ryzen 9 7950X to je 87 W.

Procesory 13. generace jsou tak z pohledu spotřeby a výkonu velmi neefektivní, což pro někoho nemusí být takový problém, avšak ceny energií stouply takovým způsobem, že už spotřeba může hrát velkou roli u počítačů, které se používají každý den a spousty hodin. Za celý rok to mohou být rozdíly tisíce či desetitisíce korun.

Vysoká spotřeba a nízká efektivita také znamená vysoké teploty. V tomto případě je to opravdu šílené, protože procesor i s kvalitním vodním chlazením a v základní konfiguraci dosahuje i na 101 °C a vynechává takty. Při vypnutí limitů a při vytížení všech jader teplota vystoupá klidně až na 117 °C. AMD je sice také vysoko, ale nastavilo limit na 95 °C a při této teplotě nevynechává takty.

O přetaktování tak nemá vůbec smysl přemýšlet, spíše nad podvoltováním. Ale bohužel zatímco u AMD lze tímto způsobem značně snížit spotřebu a teploty při zachování velmi podobného výkonu, u Intelu to nemá moc velký vliv. Jaký je důvod, to zatím není moc jasné, situace se jistě změní s budoucími aktualizacemi biosu.

Výhodná nákupní cena, ale…

Při hraní ve Full HD je nejvyšší model procesoru Intel v průměru o 8 % výkonnější než konkurence od AMD (u 4K jsou rozdíly neznatelných 1 %, protože už je závislost na výkonu grafické karty), v aplikacích jsou oba vyrovnané (Intel je lepší u menšího počtu jader, AMD u většího počtu jader) a spotřeba s teplotami jde v neprospěch Intelu.

Intel má ale tento rok proti AMD značnou výhodou v podobě nízkých cen a také snadného a levného upgradu. Nejen že procesory Intel jsou levnější (Core i9-13900K vyjde na našem trhu na přibližně 17 700 korun), ale lze je také dát do starších základních desek s minulou generací čipsetu a dokonce je používat i se staršími operačními paměťmi DDR4 (rozdíl ve výkonu oproti DDR5 není v reálu tak znatelný).

To znamená, že pokud uživatel stávající platformy Intel chce upgradovat procesorový výkon, může to udělat velmi levně a pokud chcete kupovat zcela novou platformu, máte volbu jít dražší cestou (nový čipset Intel Z790 a paměti DDR5) nebo levnější cestou v podobě nějaké levnější základní desky se starším čipsetem a použít levné paměti DDR4. Jediné co musíte, je aktualizovat bios dané desky, aby nový procesor rozpoznala.

Rozhodně se ale připravte na dvě věci – nutnost mít nebo koupit opravdu kvalitní chlazení a pokud využíváte počítač pravidelně a dlouhou dobu, tak i zvýšenou platbu za elektřinu.