Testujete betaverze operačních systémů, aplikací či her?

Chcete mít všechny novinky k dispozici jako první, i když to znamená sníženou stabilitu a jiné chyby, nebo raději čekáte na finální verze? A když už alfy, bety a jiný nedokončený software používáte, posíláte tvůrcům zpětnou odezvu, co by měli opravit, vylepšit nebo jinak změnit? Už jste používání nefinálního softwaru někdy skutečně litovali? Pojďte hlasovat do naší nové ankety a nezapomeňte pod článek přidat komentář.

Tomáš Holčík

Ano, některé

Nejsem taková konzerva, abych čekal na stabilní verze úplně všeho, ale co se týče pracovního nářadí raději neriskuji. Nikdy jsem tak nezkoušel betaverze operačních systémů od Windows 10 výš a klidně si počkám, až se mi aktualizace nabídne ve Windows Update. Neriskuji ani u aplikací Adobe Creative Suite, kde naštěstí můžete mít starší finální i novou betu souběžně nainstalované.

Nový Photoshop Beta je díky generovaným výplním výtečný i v betaverzi, ale starší (v případě Creative Suite se zdráhám použít slovo stabilní) verze tvoří stále hlavní pracovní nástroj. Jinak když chci rychle využít nějakou utilitu či aplikaci z internetu, spíš sáhnu po betaverzi, která nejspíš přidá nové věci a nepokazí ty starší. I tady ale raději nepoužívám tzv. nightly builds, kde nemusí fungovat skoro nic.

Lukáš Václavík

Ano, některé

Dlouhé roky jsem byl zapojený do programu Windows Insider a na pracovním počítači takto používal Desítky. Víceméně se to obešlo bez potíží. Občas jsem na PC i mobilu používal betaverze jiných programů, protože mě bavilo sledovat ty novinky u programů a služeb, které se teprve rodily. Ale už jsem z toho vyrostl, teď si mnohem více cením stability, nechci pořád instalovat aktualizace, a ještě se děsit, že něco přestane fungovat.

U her se ale early accessu nebráním. Tam je ve mě ještě pořád ten nadšenec, který se na ty novinky či úplně změnu směru těším. Navíc se často objevují u mých oblíbených žánrů, jako jsou survivaly nebo budovatelské strategie, takže se jim ani nedá moc vyhnout.

Vladislav Kluska

Ano, některé

Já si vždy říkám, že už toho nechám. No a pak vyjde nová betaverze Androidu, která slibuje nové hodiny na zamykací obrazovce... a už tam tu betu zase mám. Já bych prostě nevydržel čekat. Ale snažím se to krotit. Doby, kdy jsem si dobrovolně rozbíjel elektroniku jsou dávno pryč. Ale je pravda, že aktuálně používám skvělý e-mailový klient Shortwave, který se stále vyvíjí a zapojil jsem se i do testovací bety, abych vývojářům zaslal feedback. U těchto menších projektů se totiž čast dostane až přímo k odpovědným lidem a má to smysl.

Markéta Batulková Mikešová

Ne, nikdy

V minulosti jsem si párkrát cíleně sehnala několik her v early access přístupu, ale stalo se to všeho všudy tak čtyřikrát, takže ani odpověď „občas“ neodpovídá. Byla jsem jednoduše zvědavá, co ty hry nabídnou, protože šlo o oblíbené tituly. A obvykle byly v tak hrozném stavu, že jsem je zas velmi rychle vypnula. Že bych ve volnu reportovala bugy, to ne, na to jsem nikdy neměla čas a pochybuju, že někdy mít budu. Dokážu si to představit jen během procesu psaní nějaké recenze. Tuhle kratochvíli musí mít člověk vyloženě rád, jinak je to spíš nesmírná otrava.

Filip Kůžel

Ano, některé

Přesnější odpověď by asi byla “Ano, výjimečně”. Betaverze nějak cíleně nevyhledávám, po nových funkcích obvykle netoužím tak intenzivně, že bych instaloval potenciálně nestabilní software, radši si počkám na stabilní a osvědčený build. Takže pokud beta, tak kvůli článku – abych nové funkce ukázal čtenářům.

Petr Urban

Ano, některé

Je to dané mým povoláním, v osobním životě bych nejspíš potřebu něco testovat neměl. Což tedy neznamená, že bych se do betatestování nepřipletl omylem. Protože pokrývám Windows, mám na fyzických i virtuálních počítačích nainstalované různé verze, abych mohl sledovat vývoj. Občas jsem tomu rád, protože některé funkce jsou velice užitečné.

Zejména to platí pro Windows 11, kde je hodně co dodělávat a Microsoftu všechno hrozně trvá. Tam mi dává smysl, že běžně používám ne zcela konečnou verzi, abych z nových funkcí profitoval dřív. Používám také betaverze některých mobilních aplikací, ale přiznávám, že už nemám nejmenší tušení, jak jsem se k tomu dostal. O betaverze her nestojím, to není software. Na rozbitý umělecký zážitek spěchat nemusím.

Jakub Čížek

Ano, některé

Jedu na Windows Insider a v kapse nosím telefon s Android 14 Beta. V testovací verzi mám také Office 365, Chrome a na mobilu ještě mapy. Dílem je to pochopitelně profesní nutnost a snaha mít přehled, dílem pak touha mít produkt v té nejnovější možné podobě i za cenu občasných chyb a nedodělků. Prostě doufám, že i když přibyly další bugy, přinejmenším zmizely ty původní. Není to bohužel zrovna pravidlo.

A co vy, testujete betaverze operačních systémů, aplikací či her?