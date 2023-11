Testujeme Apple MacBook Pro a iMac s procesory M3. Okouzlila nás černá barva i obří výkon

Před pár dny Apple představil počítače s novou řadou procesorů M3, které v úterý přichází do prodeje. Do redakce dorazil iMac a 16" MacBook Pro s aktuálně nejvýkonnějším procesorem od Applu.

MacBook Pro 16": Extrémní výkon i na cesty

Nejzajímavější novinkou je rozhodně nový MacBook Pro. Jak můžete vidět, přichází v nové barevné variantě Space Black, která bude dostupná i pro menší 14" velikosti. Barva naživo působí moc hezky a výrobce se chlubí vylepšenou povrchovou úpravou proti ulpívání otisků prstů. Vrstva má nějaký efekt, ale po pár hodinách testování jsme otisky na povrchu stejně našli.



Apple MacBook Pro 16" nám dorazil v nové černé variantě zvané Space Black a tmavá mu opravdu sluší.

Až na novou barvu se po designové stránce nic nezměnilo. Notebook má stále stejný tvar i velikost. Opět se tedy můžete těšit na 16,2" displej Liquid Retina XDR s hybridním rozlišením 3456 × 2234 pixelů. Podporováno je opět HDR i 120Hz obnovovací frekvence v rámci ProMotion. Jediné co se zvýšilo je běžný jas, který vzrostl z 500 na 600 nitů, ale to poznáte až na přímém slunci. V případě HDR ale zvládne maximální jas bodově vytáhnout až na skvělých 1 600 nitů.

Na bocích máme opět skvělou konektivitu. Na levém boku najdete nabíjecí MagSafe, dvojici USB-C portů (Thunderbolt 4) a 3,5mm jack pro připojení sluchátek. Na pravém boku je třetí USB-C, slot na paměťové karty SDXC a HDMI pro obrazový výstup. Klávesnice je stejná, jakou znáte z předchozích generací s jistým a tichým stiskem. Nechybí integrované TouchID v zapínacím tlačítku.



MacBook Pro 16" jsme v redakci podrobili testům výkonu a rychlosti.

To zásadní, co se změnilo, je výkon. My jsme MacBook dostali s nejvyšší verzí procesoru M3 Max s 16 jádrovým CPU, výkonná jádra mají takt až 4 GHz a k dispozici je 40 jader GPU. To vše doplněné o 48 GB jednotné paměti a 1TB SSD. V případě, že by vám to nestačilo, příplatky se dá dostat až na 128 GB jednotné paměti a 8 TB SSD.

Už z prvních dojmů z počítače cítíte, že se jedná o nekompromisně rychlý stroj. Proto jsme jej podrobili i několika různým benchmarkům jako je CineBench 2024 či GeekBench 6, výsledky jsme vám rozepsali do tabulky níže. Pochválit musíme i rychlé SSD úložiště kde jsme naměřili rychlosti 6,3 GB/s pro zápis a 4,9 GB/s pro čtení, což cca odpovídá dnešní špičce.

CineBench 2024, GPU 12 581 bodů CineBench 2024, CPU (Multi-core) 1 699 bodů CineBench 2024, CPU (Single-core) 141 bodů CineBench R23, CPU (Multi-core) 24 064 bodů CineBench R23, CPU (Single-core) 1872 bodů GeekBench 6, CPU (Multi-Core) 20 825 bodů GeekBench 6, CPU (Single-Core) 3 139 bodů GeekBench 6, GPU (OpenCL) 93 311 bodů GeekBench 6, GPU (Metal) 154 364 bodů

Celkově se jedná o výkonem napěchovaný stroj pro profesionály, který zvládne rychle zpracovat veškeré náročné úkoly. Na druhou stranu testujeme tu nejvýkonnější konfiguraci, která je exkluzivně jen pro 16" model a vyjde cca na 120 tisíc korun. Pokud byste sáhli po nižší variantě M3 Max nebo dokonce čipu M3 Pro, dostanete se s cenou o desítky tisíc níže. Nejnižší konfigurace 16" MacBooku Pro s čipem M3 Pro a 18 GB unifikované paměti startuje na 75 tisících.

iMac 24": stejné tělo, nový čip

Vyzkoušet jsme mohli také nový Apple iMac 24" (2023) s procesorem M3. Ten se vzhledově nezměnil od předchozí verze, stejné jsou i barvy. Opět zde máme co dočinění s 4,5K Retina rozlišením 4480 × 2520 pixelů. Jen pozor na marketingové značení Applu, ve skutečnosti má úhlopříčka jen 23,5“, což výrobce přiznává i na svém webu.



Apple iMac 24" nám dorazil v modré verzi v plné výbavě i s prodlouženou klávesnicí s Touch ID a trackpadem a samozřejmě širší konektivitou se čtyřmi USB-C porty.

Výrobce na počítači nezměnil dokonce ani příslušenství jako je myš, klávesnice nebo trackpad, které jsou barevně sladěné s barevnou variantou iMacu, ale stále mají dnes už do výsluhy odcházející konektor Lightning. Už jej mají počítače, tablety i telefony od Applu, a tak můžeme předpokládat, že upgrade příslušenství je jen otázkou času.



Přestože Apple poslední měsíce ve velkém přechází na USB-C, příslušenství k novému iMacu se stále dobíjí přes Lightning.

Nutné zmínit, že na test jsme dostali opět téměř nejvyšší konfiguraci s M3 procesorem 24 GB jednotné paměti a 1 TB SSD. Ta narozdíl od těch levnějších má i drobné hardwarové rozdíly. Liší se v počtu portů, u naší verze na zádech naleznete čtveřici USB-C portů, kde dva mají USB 3.1 Gen 2 a další dva jsou USB 4 (s integrovaným Thunderbolt 3). U nižší konfigurace iMacu byste dostali jen druhou zmíněnou dvojici. Benefitem námi testované vyšší konfigurace je i Ethernet konektor integrovaný do napájecího adaptéru.

To hlavní nové přichází až s procesorem M3, což je tedy sice ten nejnižší model z nové generace, ale výkon mu nechybí. I zde jsme provedli některé benchmarky, které ukazují přirozený posun od minulých generací.

GeekBench 6, CPU (Multi-Core) 11 270 bodů GeekBench 6, CPU (Single-Core) 2 960 bodů GeekBench 6, GPU (OpenCL) 30 188 bodů

V námi testované konfiguraci s 1 TB SSD a 24 GB unifikované paměti vyjde iMac na 74 600 Kč. Na druhou stranu je potřeba podotknout, že na rozdíl MacBooku se zde bavíme o běžném počítači pro domácnost, kde většina sáhne pravděpodobně po daleko nižších konfiguracích. Ta základní s 8 GB unifikované paměti a 256GB SSD startuje na 40 tisících korunách.

Toto je vše k našim exkluzivním prvním prvním dojmům z horkých novinky od Applu. Tím však samozřejmě nekončíme a za pár dní se můžete těšit i na plnohodnotnou recenzi s detailními testy výkonu i výdrže.