Testujeme Apple MacBook Air s čipem M3. Je stejný, ale s vyšším výkonem a jedním zásadním vylepšením

Téměř po dvou letech se Apple odhodlal k představení nových Macbooků Air. Novinku jsme hned obdrželi na test a toto jsou naše první dojmy, tím ale nekončíme a v příštích dnech se samozřejmě můžete těšit i na plnohodnotnou recenzi a srovnání s předchůdci s Apple Siliconem. Nyní se ale podíváme na to, co novinka přináší a co je zde vlastně nového. V úvodu dodám, že na test máme větší 15" variantu, ale přístroj byl představen i v menší 13", která sdílí většinu výbavy.



MacBook Air se designově nijak nezměnil, až na lepší povrchovou úpravu pro snížení otisků prstů. Tomu pomáhá i samotná hvězdně bílá varianta, která vypadá velmi stylově.

Shodou okolností předchozí model s M2 čipem dlouho používám jako primární počítač, takže srovnání je nasnadě. Z pohledu designu, se zde nezměnilo téměř nic. Notebook vypadá stále stejně a Apple nezměnil vzhled, rozměry a totožná dokonce zůstala i váha 1,51 kg. Právě minulá generace prošla zásadním redesignem, takže se vlastně se vzhledem konzervativnímu přístupu Applu změny moc ani nečekaly.

Stejně tenký i prémiový

Design je moderní a zařízení je nádherně tenké, lehké a přenosné, a přitom prémiové zpracované. Opět mě je trochu mrzí stále poměrně malý maximální úhel otevření. Jedna věc se ale přeci jen změnila, jen si jí z produktových fotek, ani na první pohled naživo nevšimnete. Apple zde použil nový proces úpravy hliníku, který poprvé představil na podzim u modelů Pro, která výrazně snížila ulpívání otisků prstů a nutno dodat, že je to hodně znát. Obzvláště u námi testované hvězdně bílé varianty.

Displej se zde nijak nezměnil. Opět se jedná o 15,3" IPS panel s rozlišením 2 880 × 1 864 pixelů a slušným jasem 500 nitů, který je již dostačující pro pohodlnou práci i na přímém světle. Samozřejmostí pro Apple je i široký barevný rozsah pokrývající gamut DCI-P3. Zejména námi testovanou 15,3" verzi musím pochválit za to, že Apple takto velký displejem vměstnal do stále skvěle přenosného těla, větší úhlopříčka je totiž výrazně pohodlnější práci s více okny, zejména ve srovnání s 13,6" verzí. Výřez v displeji už je zde téměř ikonický a výhodou je, že ve spoustě aplikacích je zakrytý černou lištou s nabídkou funkcí a ani o něm nevíte.



Výhodou nového Airu je lepší povrchová úprava hliníku, na které tolik nezůstávají otisky prstů. Tím, že jde o 15" model, tak má kolem klávesnice výraznější okraje. Díky většímu prostoru se tak můžete narozdíl od 13" verze těšit rovnou na čtveřici repráčků. Nechybí ani podsvícení klávesnice.

Hlavní novinkou nového MacBooku Air je ale jednoznačně čip M3. Ten už důvěrně známe z podzimního počítače iMac. Apple se samozřejmě chlubí výrazným rozdílem výkonu, jen je potřeba si dát pozor s čím jej ve svých marketingových materiálech srovnává. V praxi tak rozdíl tak propastný není. Zde jsme stihli vyzkoušet první benchmarky, ale do plné recenze se můžete těšit ještě na více testů a na přímé srovnání proti předchůdci s M2 i M1 čipem.

Více výkonu a až dva externí monitory

V naší testované verzi musíme pochválit rychlosti 512GB SSD, ale i 16GB jednotné paměti. Pamatujte ale však na to, že pokud si koupíte levnější verzi s 256GB úložištěm, bude díky jednočipovému SSD výrazně pomalejší, stejně jako u minulé generace. Díky M3 čipu Air nabízí také poprvé přímo hardwarové podpora dekodéru AV1. Nový čip nabízí i modernější konektivitu díky rychlejší Wi-Fi 6E, ale to je spíše upgrade na papíře a cílovka tohoto notebooku rozdíl rozhodně nepozná.



Do tenkého těla MacBooku Air vměstnal Apple dvojici Thunderbolt 3 portů (USB 4), MagSafe 3 konektor a 3,5mm sluchátkový jack.

Co mi ale udělalo na MacBooku Air největší radost je konečně schopnost připojit naráz dva monitory přes dvojici Thunderboltů 3. To totiž zatím žádný z Airů s Apple Siliconem neuměl a patřilo to mezi jeho největší nevýhodu, která například i mne samotného občas omezovala. Hlavní monitor zvládne až v 6K rozlišení, druhý maximálně v 5K rozlišení, oba ale při frekvenci 60Hz.

Nejde však o žádnou hardwarovou změnu, počítač má stále jen dva video řadiče, háček je v tom, že dva externí monitory fungují pouze, pokud je MacBook zaklapnutý. Znamená to tedy, že v tomto režimu nutně potřebujete i externí klávesnici a myš/trackpad.

MacBooky Air jsou dlouho pověstné svou dlouhou denní výdrží a to platí i zde. Zatím jsme neměli dost času na ověření udávané 18hodinové výdrže, ale u předchozí generace udávané časy odpovídali realitě, dokonce někdy byly i podsazené. Přesné časy si řekneme až příště v recenzi, ale výdrž by měla být dle našich prvních dojmů excelentní.

První redakční testy výkonu:

GeekBench 6, CPU (Multi-Core) 11 922 bodů GeekBench 6, CPU (Single-Core) 3 119 bodů GeekBench 6, GPU (OpenCL) 30 481 bodů GeekBench 6, GPU (Metal) 47 266 bodů

Zvyknout si zde budete muset jen na nabíjecí magnetický konektor MagSafe 3, který je praktický, ale v době USB-C trošku zbytečný. Můžete být ale v klidu, že si při zakopnutí o připojený napájecí kabel neshodíte počítač ze stolu. Za to kvůli pomalému 35W adaptéru budete mít z dlouhého nabíjení někdy chuť počítač vyhodit z okna. Naštěstí notebook podporuje až 70W dobíjení, takže není problém si zakoupit adaptér silnější.

Z našich prvních dojmů jste poznali, že testujeme vyšší konfiguraci s 8jádrovým CPU, 10 jádrovým GPU, 16 GB jednotné paměti a 512GB SSD. Tomu odpovídá i cena 49 990 Kč. V základní konfiguraci byste ale notebook už pořídili i o 12 tisíc levněji. Jen počítejte s ústupky zejména u paměti a rychlosti SSD. Vzhledem k drobným změnám je navíc evidentní, že Apple cílí na zcela nové uživatele nebo majitele starších Macbooků Air, minimálně s čipem M1 či ještě s procesory od Intelu. Ostatně přechod z posledního modelu zde až na podporu dvou externích displejů ani nedává žádný smysl.