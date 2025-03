Testujeme Apple MacBook Air M4. Dokonalé není třeba zásadně měnit. Nová je jen barva a dvě příjemné drobnosti

S jarní aktualizací produktů Apple představil také nový MacBook Air s čipem M4. Ještě před startem prodeje počítač dorazil do redakce. Novinku můžete mít ve 13" a 15" variantě, já mám v ruce tu menší. Vzhledem k tomu, že ve stejné velikosti používám i svůj osobní Air s čipem M2, mám přímé srovnání, kam se za pár let počítač posunul.



Laptop zůstal designově, rozměry i váhou naprosto totožný jako předchozí dvě generace. Nová blankytně modrá je velmi decentní a hodně připomíná stříbrnou.

Co se designu týče, jedná se už o třetí generaci v řadě, která zachovává totožný design, rozměry i váhu. Apple letos aktualizoval barevné varianty, přidal blankytně modrou a hned po rozbalení mě překvapilo, jak světlý ten odstín je. Na dobrém světle modrý nádech uvidíte, ale jinak má barva hodně blízko stříbrné.

Displej zůstal od předchozích modelů totožný. V mém případě jde o 13,6" IPS panel s rozlišením 2560 × 1664 pixelů a maximálním jasem 500 nitů, který stačí pro slušnou čitelnost i na přímém světle. Jen je třeba dodat, že u řady Air zůstává Apple stále u lesklých displejů a ani není možnost si zvolit matný displej s nano texturou, který se mi tolik líbil u MB Pro.



Laptop stále nabízí 13,6" IPS panel s výřezem pro čelné kamerku.

Nový Air alespoň konečně vylepšuje to, po čem uživatelé volají už od modelu s M1 čipem - podporu více displejů. Loni Apple zvolil kompromis, kdy k Airu dovolil připojit dva monitory, pokud jste měli laptop zaklapnutý. Letos už i toto odpadá a k MacBooku Air můžete konečně připojit dva externí displeje, a to až v 6K rozlišení při 60 Hz. Kdo je zvyklý pracovat s více monitory, tak ví, jak velký posun v komfortu práce to je.

Posun nastal také ve výkonu. Počítač dostal nejnovější čip M4. Ten existuje ve dvou variantách. Já v rámci základní verze dostal ten s 10-jádrovým CPU a 8-jádrovým GPU. Za příplatek ale lze sehnat i verzi s 10-jádrovým GPU. Výkon ale ani u základní verze nebude chybět, vše je extrémně rychlé a počítač se příliš nezadýchá ani při náročných úkolech.

Redakční srovnání s jinými modely: