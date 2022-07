Testování Windows 11 22H2 se rozdělilo do dvou větví. Jedna láká nové funkce

Microsoft nás upozornil, že Windows 11 verze 22H2 ještě není zcela hotový. Očekávali jsme především opravy, nedávno se však v této větvi objevil Průzkumník s panelovým prostředím. Výrobce ho přitom neaktivoval ve všech instalacích a v tomto způsobu testování pokračuje.

Specificky opakuje krok, který si vyzkoušel před pár lety s Windows 10. Testování verze 22H2 se v tomto bodě rozdvojuje. Krok přichází poté, co se o pár dní dříve v kanále Release Preview objevilo sestavení 22621.169, zatímco v kanále Beta setrvalo sestavení 22621.160. Teď už kanál Beta nabízí dvě novější sestavení.

Část počítačů je aktualizována na větev 22622.xxx. V ní se budou objevovat nové funkce. Menší část instalací Windows 11 Insider Preview v kanále Beta zůstává na sestavení řady 22621.xxx. V rámci této větve naopak nové funkce nečekejte. Program Insider tedy pokračuje v nastaveném směru testování A/B, který pro zúčastněné platí za vabank.

Někteří na čas ztratí dříve aktivované funkce. Redmondští však ponechali otevřené dveře lidem, kteří by byli z náhodného rozřazení rozladění. Pokud máte sestavení 22621, můžete manuálně vyhledat aktualizace a přejít na build 22622.

Rozdíl mezi sestaveními Situace s různě očíslovanými sestaveními může působit zmatečně. V praxi je to jednoduché – sestavení 22622.290 a 22621.290 jsou úplně stejná. Jen první z nich má aktivované některé funkce navíc (a uměle navýšené číslování), které v tom druhém zůstávají neaktivní. V kódu je ale pořád najdete.

Pozdní novinky ve Windows 11 verze 22H2

Rozdělení by nemělo smysl, kdyby si Microsoft nechtěl vyzkoušet nic nového. Aktualizace KB5014959 (sestavení 22622.290) do Nastavení přidává informace o předplatném OneDrivu. Ty se nedávno prorostly do kanálu Dev.

Druhý přídavek je výraznější, i on by vám ale měl být povědomý. V dubnu jsme se neoficiálně dozvěděli, že nám Windows navrhnou relevantní akce, když označíme obsah. V květnu jsme si mohli zkusit první takové návrhy, až právě ony propracovaly do kanálu Beta a Windows 11 verze 22H2.

Oproti původnímu představení v programu Insider tedy nepřibyla žádná další akce, navíc jsou návrhy aktuálně omezené na Spojené státy, Kanadu a Mexiko. V těchto zemích je možné při výběru telefonního čísla vyvolat volání pomocí Teams nebo jiného komunikátoru. Po označení data se zase nabídne vytvoření události v kalendáři.

Jednu věc Microsoft neprozradil – nevíme, kdo má nebo nemá vidět panelový Průzkumník. Minule platilo, že jej získají jen někteří. Pravděpodobně ho uvidí všichni, kteří disponují sestavením 22622.290, když má mít tato větev aktivované funkce. Dejte nám vědět, jestli jej máte k dispozici, zvlášť pokud se vám nainstalovalo sestavení 22621.290. V něm přinejmenším neuvidíte dnes, případně i příště představené novinky.

Výše popsaná situace znamená, že nelze s jistotou říct, jaké novinky budou přítomné ve Windows 11 verze 22H2 při svém uvedení. Některé mohou na poslední chvíli vypadnout, pokud nebudou výsledky testování uspokojivé.

Zdroje: Windows Insider Blog (1, 2, 3)