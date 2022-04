Testovací 56jádrový Intel Xeon má TDP až 420 W. Teplota dosáhla na kritických 99 °C

intel SapphireRapids-ES2 QYFS

(SapphireRapids-SP)

Setting:D0

Base/Max Frequency:

1.9GHz - 3.3GHz

Core/Thread:

56c/112t

L3 Cache:105MB

TDP:350w

-

Chipset:

intel C740 Series(Emmitsburg)

~~~~~~~~~~

The more cores, the higher the fundamental frequency??? pic.twitter.com/fvMkPWnMC1