Test základní desky ASRock B650 PG Lightning. Tady se šetří na správných místech

Nový čipset AM5 od AMD se vyznačuje především počáteční vysokou cenou, procesory nejsou levné, ATX základní desky začínají na 6 000 Kč. ASRock s touto cenou představuje dobrou volbu.

Plusy Dobrý výkon

Nízké teploty Minusy Základní desky pro procesory Intel jsou levnější 8 /10 Hodnocení

Testovaná základní deska dělá maximum proto, aby byla ve výsledku co nejlevnější, a zároveň šetří na správných místech. Například absence PCIe 5.0 pro grafickou kartu je ideální příležitostí, naopak alespoň jeden M.2 slot podporuje standard PCIe 5.0, což se do budoucna může hodit. Deska nemá implementovanou ani bezdrátovou konektivitu, ovšem nabízí možnost Wi-Fi kartu dokoupit a připevnit antény zezadu na I/O štít.

Spotřeba je opět téma

Tuto základní desku jsem v jinak stejné konfiguraci testoval spolu s Asusem TUF Gaming X670E-Plus Wifi a mezi základními deskami byly rozdíly ve spotřebě. Asus při nečinnosti bral ze zásuvky okolo 100 W, zatímco ASRock pod 80 W při spotřebě procesoru 22 W. Tím to ovšem nekončí, i v plné zátěži Asus dodával procesoru více energie, aniž by to mělo vliv na reálný výkon.